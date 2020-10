Prasaty jsem narážel na Mynářovu zabijačku, říká Hřib a jde pomáhat nemocným

Mynář Hřibovi věnoval podstatnou část brífinku, ve kterém oznamoval, že se slavnostní akt udělování státních vyznamenání letos konat nebude. Řekl, že Hřib vyznamenané nazval hladovými prasaty, což je „nejstrašnější urážka všech vyznamenaných v téměř stoleté historii udělování státních vyznamenání“. Reagoval tím na Hřibův tweet z minulého týdne.

Zdeněk Hřib @ZdenekHrib Další ukázkový příklad pohrdání občany v přímém přenosu. Přestože pro dolních 10 miliónů bude všude všechno zavřené, tak na Hradě bude párty pro papalášskou smetánku. Důvod je stejný jako na jaře. Prasata jsou hladová. https://t.co/Yy9Xtorh5A oblíbit odpovědět

„Můj výrok o hladovém praseti se rozhodně netýkal vyznamenaných osobností, ale jarní nelegální zabijačky pana Mynáře. Ten má slova nepravdivě překroutil. Původně plánované oslavy 28. října jsem označil za ukázkový příklad pohrdání občany v přímém přenosu. Pro smetánku z Hradu by neměla platit jiná pravidla než pro tzv. dolních 10 milionů ve zbytku celé republiky. Na tom si stále trvám a takhle by se to opravdu dělat nemělo,“ řekl k tomu iDNES.cz Hřib.

Hřib, který je vystudovaným lékařem, půl hodiny před Mynářovým brífinkem oznámil, že se rozhodl nastoupit jako dobrovolník v jedné z pražských nemocnic. Na řízení města to podle něj nebude mít vliv, s jeho účastí se nadále počítá na jednání krizového štábu a městské rady. Chce prý tímto krokem také motivovat lidi s lékařským vzděláním, aby se rovněž zapojili do pomoci nemocnicím.

Zdeněk Hřib @ZdenekHrib Řízení města je zajištěno. Budu se i nadále účastnit jednání krizového štábu i městské rady. Hlavně teď chci ale pomoci a zužitkovat svou lékařskou kvalifikaci. Jsme v tom všichni společně. Bez rozdílu. oblíbit odpovědět

Hřib vystudoval jednu z pražských lékařských fakult, lékařskému povolání se nicméně nikdy nevěnoval a před vstupem do politiky pracoval v informatice a řízení ve zdravotnictví.



„Mým cílem je motivovat lidi, kteří mají lékařské vzdělání, ale v oboru podobně jako já nepracují, aby se zapojili a pomohli nemocnicím, které jsou kvůli nedostatku personálu nuceny během současné pandemie covidu-19 omezovat provoz,“ uvedl primátor.

Dodal, že dobrovolníky se mohou po absolvování kurzu stát i lidé bez zdravotnického vzdělání a že každý může pomoci už tím, že bude důsledně dodržovat hygienická pravidla.



V důsledku nákazy mezi zdravotníky a růstu případů hospitalizovaných s covidem-19 se nemocnice potýkají s nedostatkem personálu, který se podle předpokladů bude ještě zhoršovat. Angažují se proto studenti z řad mediků a dalších oborů, kterým vláda uložila pracovní povinnost. Zapojit se mohou i lidé se zdravotnickým vzděláním nebo s jednoduchými kurzy, kteří mohou v nemocnicích vypomáhat.

Například Český červený kříž nabízí v Praze a v Brně jednodenní kurzy, po kterých mohou dobrovolníci v nemocnicích pomáhat s nejjednoduššími úkony, jako je hygiena nebo podávání stravy nemocným.

Česká lékařská komora také vyzvala lékaře žijící v zahraničí, aby se vrátili a vypomohli. Lékařským personálem plánují ČR vypomoci také Spojené státy.