Zeman prosí o dodržování opatření. Novým restrikcím šlo předejít, míní opozice

Lockdownu se dalo předejít, to by však vláda nesměla svá rozhodnutí dělat na základě obav z voleb, ale z dat, které měla k dispozici. Teď musí přijít RYCHLÁ ekonomická pomoc! Jedno důležité opatření vyhlašuju taky já: až to nejhorší překonáme, budeme hnát vládu k odpovědnosti.