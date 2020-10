Exšéf správního soudu Baxa vyzval kolegy k bojkotu 28. října na Hradě

„K svátku 28. října dostávají na Hrad pozvánku i tři desítky soudců. Jestli letos pořadatelé slavnosti nemají soudnost a hosty pozvou, měli by aspoň od soudců být odmítnuti. Rovnost před zákonem nemůže být lidem srozumitelněji vysvětlena. Kolegové soudci, měli byste na to pamatovat,“ napsal na Twitter bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa.

Ceremoniál k předání státních vyznamenání na 28. října, který organizuje prezident Miloš Zeman, je podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly zatím plánován v minimálních počtech účastníků. V pondělí po jednání vlády nevyloučil, že bude dál omezen.

Právě kvůli 28. říjnu se ministr vnitra Jan Hamáček v úterý spolu s premiérem Andrejem Babišem vydal do Lán za prezidentem. Chtěli totiž prezidentovi Miloši Zemanovi rozmluvit pořádání oslav státního svátku.

Pražský hrad se naopak snaží prosadit akci v omezeném režimu. „To, proti čemu budu neustále bojovat, je, aby to bylo zrušeno, protože bych to pokládal za zbabělost a neúctu k nejvýznamnějšímu státnímu svátku,“ prohlásil prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro MF DNES minulý týden.

Vrchní protokolář Pražského hradu Vladimír Kruliš v rozhovoru pro Radiožurnál uvedl, že nyní čekají na vyjádření hlavní hygieničky Jarmily Rážové. Podle něj však nakonec však Hrad bude respektovat rozhodnutí hygieny.

„Jenom bych chtěl dodat, že se bavíme o ústavním aktu, to znamená jenom o tom ceremoniálu předávání státních vyznamenání. Máme zrušenou recepci, není s tím spojená žádná číše vína. To znamená, že to nejsou oslavy, jak říkají některá média, ale pouze ceremoniál,“ uvedl Kruliš.

