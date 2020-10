Jedeme do Lán rozmluvit prezidentovi oslavy 28. října, prohlásil Hamáček

Pražský hrad se snaží prosadit pořádání oslav státního svátku v omezeném režimu. „To, proti čemu budu neustále bojovat, je, aby to bylo zrušeno, protože bych to pokládal za zbabělost a neúctu k nejvýznamnějšímu státnímu svátku,“ prohlásil prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro MF DNES minulý týden.

Premiér Andrej Babiš po pondělním jednání vlády uvedl, že zatím nedokáže odpovědět, jestli se akce bude konat. Ministr zdravotnictví Roman Prymula zase uvedl, že nechce být podezříván ze střetu zájmů, neboť má během slavnostního večera obdržet státní vyznamenání. O pořádání akce má podle něj rozhodnout hlavní hygienička Jarmila Rážová.

Jak se stavíte k oslavám 28. října na Pražském hradě? Máte už pozvánku?

Pozvánku nemám, myslím si, že se ještě nerozesílaly. My (s premiérem Andrejem Babišem, pozn. red.) dnes jedeme k panu prezidentovi do Lán a budeme s ním o tom hovořit. Podle mého názoru by se to konat nemělo.

Takže byste tam nešel, kdybyste byl pozván?

To teď neřeším, primárně se budeme dnes s panem premiérem snažit přesvědčit pana prezidenta, že to aktuálně není vhodná věc.

Jiří Ovčáček @PREZIDENTmluvci Republika potřebuje v těžké době povzbuzení, naději. Státní svátek 28. října zosobňuje statečnost předků, hlubokou lásku k vlasti. Proto usilujeme o uskutečnění slavnostního ceremoniálu ve Vladislavském sále Hradu, v místě, kde kráčely dějiny. Byť v omezené podobě, ale přec. https://t.co/G4LPLz7GOJ oblíbit odpovědět

Jak se na pondělním jednání vlády rodila nová opatření? Přišel se vším ministr zdravotnictví Roman Prymula?

S drtivou většinou opatření přišel pan ministr Prymula. Část jich pak doplnilo ministerstvo školství, ministerstvo práce a sociálních věcí a něco jsme psali i my na vnitru. Celkový návrh tedy vznikl ve spolupráci s těmito čtyřmi resorty a pak se to dolaďovalo.

Kdo měl rozhodující slovo?

Epidemiologové, dali jsme na jejich doporučení.

Jak bude policie důsledná při kontrolách dodržování opatření?

Stejně jako doposud. Policie denně provede kolem 7 tisíc kontrol, z toho asi 150 až 200 činí pokutované přestupky. Policie v tomto úsilí nijak nepoleví. Bude ale dělat navíc i kontrolní akce.

Bude třeba pokutovat občany, kteří budou na veřejnosti popíjet alkohol?

Nikdo nechystá žádnou razii, policie se to snaží většinou vyřešit domluvou. Pokud však bude docházet k opakovaným přestupkům, pak už je tam prostor pro udělení pokuty. A policie má právo na místě uložit blokově pokutu až do výše 10 tisíc korun.

Jak v současnosti funguje Ústřední krizový štáb, kdy zasedá a co aktuálně řeší?

Krizový štáb zasedá v plném plénu pravidelně jednou týdně. Stálá pracovní skupina, která tvoří vedení štábu, pak jedná minimálně třikrát týdně. Aktuálně řešíme záložní lůžkové kapacity.

Jak jsme na tom momentálně se zásobami roušek a dalšího materiálu?

To mají na starosti Státní hmotné rezervy, od kterých každý týden získáváme aktualizovaná čísla zásob. V současnosti je jich dostatek. Minulý týden navíc dorazil první velký tendr, který ještě vypisovalo ministerstvo vnitra, takže jsme sklady doplnili o dalších 50 milionů ochranných prostředků. Teď jich je tedy dost.

Jak se vám vlastně spolupracuje s novým ministrem zdravotnictví?

Velmi dobře, od jeho nástupu se komunikace i koordinace mezi resorty velmi zlepšila.

Budou opatření platit skutečně jen do začátku listopadu, kdy má skončit nouzový stav? Řada lidí se obává, že by tomu tak být nemuselo.

Zatím si to netroufám odhadnout, prvních 14 dní bude klíčových. Pak záleží, jaká budou čísla. Pokud by ta opatření měla platit déle než do konce aktuálně vyhlášeného nouzového stavu, tak by vláda musela požádat Poslaneckou sněmovnu o jeho prodloužení. Drtivá většina z těch opatření je totiž možná pouze v nouzovém stavu. Takže pokud bychom chtěli opatření prodlužovat, bude to záviset na rozhodnutí poslanců.

Co budete dělat proto, abyste získali zpět důvěru lidí a podporu pro dodržování těch opatření? Podle průzkumu CVVM klesla důvěra v jejich účinnost mezi obyvateli pod 50 procent.

Musíme přesvědčovat lidi, že jiná možnost už není. Věřím, že nám vývoj epidemie dá zapravdu a čísla nakažených půjdou dolů. Jiná možnost už prostě není, pak už je jen kolaps zdravotnictví.