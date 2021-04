Fyzioterapeut Kolář vysvětlí, jaké dopady má covid na zdraví a kondici lidí

Debata je součástí univerzitního projektu „Česko! A jak dál?“, který se zaměřuje na celospolečenská témata a výzvy v době pandemie. Diskuze se zúčastní také vedoucí lékař postcovidového centra Fakultní nemocnice Hradec Králové Mikuláš Skála a také tamní pneumolog Michal Kopecký.

Podle obezitologů trpí dlouhodobě nadváhou okolo 35 procent Čechů, obezitou 24 procent. Pandemie covidu-19 tyto počty ještě zhoršila. Matoulek odhaduje, že nyní u nás počet lidí s nadváhou a obezitou vzrostl bezmála na 70 procent obyvatelstva. Tedy o deset procent oproti době před covidem.

Velkou roli hraje zesílený stres v­ době pandemie. Lidé se méně pohybují a uklidňují se jídlem. Podle Matoulka se může zdát, že Češi více běhají, ale ve skutečnosti je mezi nimi pohybu méně. Obezita přitom zvyšuje také riziko smrti s covidem.

Na vině je také dlouhé uzavření veškerých sportovišť. Od konce října mohli v Česku v halách a vnitřních prostorech sportovat pouze profesionálové. Na jaře možnosti běžných lidí omezil také zákaz cest mezi okresy. Lidé mohli sportovat pouze v rámci katastru své obce, později celého okresu.

První mírné rozvolnění sportovních aktivit nastalo až 12. dubna. Vláda tehdy umožnila, aby na venkovním hřišti při amatérském sportu mohlo být 12 lidí v šesti skupinách po dvou. Dvojice však mezi sebou musely udržovat rozestup deset metrů. Jinak se venku lidé mohli pohybovat jen ve dvou.

Podle lékařů je situace s obezitou problematická i u dětí a rok s online výukou, bez pravidelného tělocviku a jiného pohybu, situaci také ještě zhoršil. Lékaři se běžně setkávají i s dětmi, které přibraly 15 kilogramů nad to, co by za rok měly.