Tělo jako zrcadlo stresu. Kdo nemá smysl pro humor, je zranitelnější, říká Kolář

Vaše kniha Posilování stresem – Cesta k odolnosti se stala bestsellerem. Je to dáno tak trochu i současnou dobou?

Určitě. Žijeme v době, kterou postihla krize, i když podmínky našeho života jsou nejlepší, co kdy byly, a na krizi tím pádem nemáme nárok. Ale jako by tu nastala krize v duševní oblasti. To byl jeden z motivů, proč jsem se do knihy pustil. Lidé nemají v životě oporu, hledají jeho smysl. Život je totiž spojen s tím, že si člověk musí hodně věcí odříkat, překonávat svou pohodlnost, a k tomu potřebujete motivaci. Ta se dnes rozpouští nebo ji hledáme v různých umělých schématech, ale klíčové opěrné body nám unikají.

Jaromír Jágr má sice obrovskou sílu, ale využívá ji velmi ekonomicky. Proto nemá tak opotřebovaný organismus jako jiní hokejisté. Pavel Kolář fyzioterapeut