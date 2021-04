Dva, nebo dvacet? Vláda bude řešit, kolik lidí se spolu může setkávat

Nový pandemický zákon, podle něj může ministr zdravotnictví, potažmo vláda, pod kontrolou Sněmovny vyhlašovat opatření proti šíření koronaviru, nepočítá s možností takto omezovat pohyb. Proto skončil i zákaz vycházení po deváté večer i zákaz přejíždění mezi okresy.

Ministerstvo zdravotnictví původně počítalo s tím, že by se od pondělí mohlo setkávat venku až dvacet lidí a uvnitř až deset, nový ministr zdravotnictví Arenberger chce ale návrh svého předchůdce Jana Blatného přehodnotit. Rozhodnout o tom musí ale vláda jako celek. Ministři by se také mohli vrátit k debatě o častějším testování zaměstnanců.

Diskutovat by také mohli o návratu dalších dětí do škol. Od pondělí se do škol vracejí žáci prvního stupně základních škol. Prezenční výuku obnovují také speciální školy a mateřské školy, ale jen pro předškoláky. Podmínkou prezenční výuky je pravidelné testování.

Jednání vlády by se naposledy mohl zúčastnit ministr zahraničí Tomáš Petříček, který na sjezdu ČSSD prohrál s ministrem Janem Hamáčkem boj o šéfa strany a Hamáček mu v neděli řekl, že navrhne premiérovi Andreji Babišovi jeho odvolání.

Na Petříčkovo místo by se mohl z čela ministerstva kultury vrátit Lubomír Zaorálek, na jehož místo v čele kultury by podle zatím nepotvrzených informací usedl poslanec ČSSD a starosta Náchoda Jan Birke.