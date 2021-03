Exploze obezity v pandemii. Jak ji úspěšně řešit a na co si dát pozor

Sedmnáctiletý Michal Siviček z Prahy začal loni v­ květnu chodit do fitness centra. „Chtěl jsem změnit svoji postavu a snížit váhu na 80 kilogramů,“ říká. Spolu s fitness trenérem cvičil jednou týdně, třikrát týdně se věnoval tréninku sám. Do září se mu podařilo shodit 13 kilogramů. „Nejdůležitější je sestavení a dodržování jídelníčku, bez toho by to nešlo,“ říká mladík.