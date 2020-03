Otázky a odpovědi: Kapacity nemocnic, možná léčba, dodržování karantény

Testy Jak probíhá testování, kde se čeká a jak dlouho?

Když se jdou lidé s koronavirovými příznaky nechat otestovat do nemocnice, vezmou jim stěr ze sliznic a pošlou je domů?

Do nemocnice se v případě podezření na nákazu koronavirem vůbec chodit nemá. Lidé mají kontaktovat svého praktického lékaře a krajskou hygienickou stanici. Linky jsou sice přetížené, ale je důležité nákazu nešířit dál, proto mají být lidé doma, kde dokážou odběry udělat speciální sanitky s potřebným vybavením.

Kvůli vytížení systému ale mohou lidé čekat na odběry i dny. Proto je potřeba situaci řešit se svým praktickým lékařem. V nemocnicích je největší koncentrace nemocných lidí, pro které vzhledem k jejich anamnéze může mít nemoc COVID-19 fatální následky. Proto potenciální nakažení nemají do nemocnic chodit.

Probíhá testování jen formou stěru, nebo i jinak?

Zpravidla jde o stěr ze sliznic z nosu nebo úst. Virus se přenáší kapénkami a v nich je také infekce nejvíc. Otestovat se ale dají také vzorky krve.

Jak dlouho lidé čekají na výsledky a kde?

Testy netrvají dlouho a výsledky bývají za pár hodin hotové. V případě mírných příznaků čekají lidé na výsledky doma v karanténě. Důležité je omezit styk s ostatními lidmi na minimum, aby se nákaza dál nešířila.



Karanténa Jak se do ní dostanu a kdo pacienty hlídá?

Co se stane, když jsou výsledky pozitivní – jedou pacienti hned do nemocnice a karantény, nebo zůstávají doma?

V nemocnicích se z celkového počtu lečí jen zlomek potvrzených případů, jde o desítky lidí. 18. března bylo v souvislosti s onemocněním COVID-19 bylo podle náměstka ministerstva zdravotnictví v nemocnicích 39 pacientů. Ostatní jsou v domácí karanténě a léčí se běžně dostupnými léky.

Podle odborných studií a odhadů je mezi lidmi hodně nakažených, kteří se mohou pochybovat mezi ostatními a ani nevědět, že jsou koronavirem infikovaní. Inkubační doba jsou zhruba dva týdny, odkdy je člověk infekční pro ostatní a žádné příznaky ani mít nemusí, nejde s přesností určit.

Kdo u pozitivně diagnostikovaných lidí kontroluje jejich domácí karanténu?

Policie kontroluje dodržování karantény všeobecně. Vláda nařídila, aby lidé chodili ven jen v nejnutnějších případech – převážně do práce a zpět. Policisté tak mohou lid v konkrétních případech, kdy se zdržují na některých místech zbytečně, vykázat z místa.

Lidé s nařízenou karanténou mají zpravidla e-neschopenku, takže policie spolupracuje také s Českou správou sociálního zabezpečení.

Léčba Jak probíhá a kde?

Jak probíhá léčba a karanténa?

V současné době neexistuje schválený lék na nový typ koronaviru. Státní ústav pro kontrolu léčiv sice povolil užívání zkoušené látky remdesivir, která se se používá proti ebole, ale dávat se bude jen nejtěžším případům. Léčí se tak symptomy – snižuje se horečka, bolesti. Karanténa je především k tomu, aby se nákaza nešířila dál.

Jak se uzdravili ti tři nakažení lidé?

Tři nakažení lidé se v podstatě díky péči, zmírnění příznaků a času dokázali uzdravit sami. Imunitní systém si mohl vytvořit protilátky, které byly schopné virus neutralizovat a zlikvidovat. Než se ale takové protilátky vyvinou, trvá to adaptivní obranyschopnosti zhruba týden až deset dní.

MUDr. Petra Kovaříková z Nemocnice Na Bulovce na svém Facebooku napsala, že pokud mají lidé jen lehké příznaky nemoci COVID-19, mají zůstat doma a brát Paralen. Znamená to, že Paralen může vyléčit nový typ koronaviru?

Lék to není, ale zmírňuje příznaky onemocnění COVID-19. Těmi hlavními jsou zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest hlavy a únava. Při dušnosti se člověk zadýchává i při menší námaze. Například při chůzi do schodů za chvíli nemůžete popadnout dech a podobně.

Jakou mají nemocnice kapacitu?

Infekční oddělení nemocnic v Česku mají dohromady 1 139 lůžek. Největší kapacity jsou v Praze, Brně, Ostravě a dalších krajských městech. V případě potřeby je připravená také vojenská nemocnice v Těchoníně.

Pokud se nemoc rozšíří natolik, že by specializovaná oddělení nemohla pojmout všechny pacienty, je podle ministerstva zdravotnictví připravený plán, jak uzpůsobit jiná oddělení, která se infekcím primárně nevěnují, a nakažené léčit tam.

Průběh Zhoršuje se stav? Jak většinou vypadá?

Jaký je rozdíl mezi lehkými a těžkými příznaky?

Při lehčích příznacích se může člověk léčit doma s pomocí běžně dostupných léků na zmírněn teploty a bolesti, které s sebou onemocnění přináší. Těžší příznaky už vyžadují lékařskou pomoc. Vážné až kritické stavy pak i podporu přístrojů. Lidé nakažení novým typem koronaviru mají nejčastěji problémy s dýcháním. Těžké případy tak jsou na jednotkách intenzivní péče a napojení na přístroje v podobě plicního ventilátoru či formě mimotělního oběhu.

Jaký je „klasický“ průběh nakažení koronavirem?

Průběh onemocnění COVID-19 má u většiny nakažených mírnější průběh. Často připomíná svými projevy chřipku. Lidé mají horečky nad 38 stupňů Celsia, bolesti hlavy, svalů, dušnost a trpí celkovou únavou. Menší procento případů má horší průběh, kdy je potřeba hospitalizace.

Zhoršují se v čase stavy diagnostikovaných pacientů?

Může se to stát. Podle náměstka ministerstva zdravotnictví Romana Prymuly se u nemocnění COVID-19 může stav zhoršovat. „Stává se, že i z relativně dobrého stavu dojde ke ‚znovuvzplanutí’ a pacientův stav se zhorší. Ale nechceme spekulovat, dobrá zprava je, že se u nás už tři pacienti uzdravili,“ míní Prymula.

Na co umírají lidé v zahraničí nakažení virem? Selhání plic? Jiných orgánů?

Pacienti nakažení novým typem koronaviru mají hlavně respirační problémy. Pravděpodobně to souvisí s receptorem, přes který virus buňky napadá, dokáže je obsadit a rozmnožit se. Tento receptor je součástí hormonálního systému, který ovlivňuje krevní tlak a průtok, rovnováhu tekutin či solí v organismu. Je tak hodně v okolí plic či srdce. Pacienti, kteří podlehli nemoci COVID-19 měli hodně poničené právě plíce i srdce. Vypadá to tak, že součástí problému je i přehnaná reakce imunitního systému.