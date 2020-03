Otázky a odpovědi: V době koronaviru si dávejte pozor na domácí mazlíčky

Pokud máte podezření, že byste mohli být pozitivní na SARS-CoV-2 a sdílíte bydlení se psem, pak tuto skutečnost sdělte krajské hygienické stanici, která vás má na starost. Zároveň byste měli omezit kontakt s domácími mazlíčky a jinými zvířaty, stejně jako dalšími lidmi, abyste omezili šíření viru. O mazlíčky by se měl starat někdo zdravý.

Původní zdroj onemocnění COVID-19 pochází od zvířat, ze kterých se virus přenesl na člověka. Pravděpodobný přenos infekce z člověka na zvíře byl dosud potvrzen u tří psů v Hongkongu, a to pomocí pozitivního testu z odebraných stěrů.

Aktuálně se tak předpokládá, že nový koronavirus je schopen přenosu nejen mezi lidmi, ale také mezi nakaženým majitelem a jeho zvířetem. Další přenos z nakaženého zvířete na člověka či jiné zvíře zatím nebyl zaznamenán. U dalších druhů zájmových a hospodářských zvířat přenos zachycen nebyl, přesto platí v těchto případech předběžná opatrnost.

Přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy o novém koronaviru a přenosu na zvířata. Dozvíte se například doporučení pro provozovatele chovatelských zařízení, jak postupovat při nalezení zraněného zvířete, co dělat v jízdárně, kdy a jak spolupracovat s veterinárními lékaři nebo na co se společně se svým zvířetem připravit, kdybyste museli do karantény nebo izolace.

Informace vycházejí z doporučení vydané Světovou veterinární asociací pro malá zvířata (WSAVA, World Small Animal Veterinary Association) a Světovou organizací pro zdraví zvířat (OIE, World Organisation for Animal Health), které jsme přizpůsobili aktuálním problémům, podmínkám a zavedenému systému v České republice.