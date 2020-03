Očkování proti COVID-19? V USA spustili první testování vakcíny na lidech

Vakcína, jejíž klinické testování začalo v pondělí 16. března, je určená k ochraně proti novému tipu koronaviru SARS-CoV-2. Společně s testováním léků u již nemocných pacientů, například Remdesiviru, je právě hledání účinného očkování před tímto onemocněním jedním z klíčových úkolů vědců na světě.

Remdesivir se měl původně používat proti viru Eboly, dnes je ale jedním z experimentálních léků, které se dávají při diagnóze COVID-19. Jeho účinnost proti novému typu koronaviru se ale musí ještě ověřit. U nás se zatím povolilo jeho podání u jednoho pacienta.

Americká studie (NIH, studie NCT04283461), která potrvá asi 6 týdnů, se prozatím účastní 45 zdravých dobrovolníků ve věku 18 až 55 let. Ti budou rozděleni do tří skupin, kterým je v těchto dnech do svalu aplikována různá dávka experimentální vakcíny, a to dvakrát v rozmezí 28 dní (1. skupina – 25 mikrogramů, 2. skupina – 100 mikrogramů, 3. skupina – 250 mikrogramů látky obsažené ve vakcíně).

Jelikož se jedná o první použití této látky u lidí, budou se jednotlivé vyšší dávky dobrovolníkům dávat postupně s odstupem. To je proto, aby bylo možné dávkování urychleně zastavit v případě, že by se některá dávka projevila jako nebezpečná. Následně se bude u účastníků studie sledovat schopnost vakcíny vyvolat odpověď imunitního systému, tedy schopnost vytvořit protilátky chránící před onemocněním COVID-19.

Na webu okoronaviru.cz najdete vědecky ověřené informace o současné pandemii a nemoci COVID-19. Články a praktické návody od expertů z Akademie věd a řady univerzit srozumitelnou formou přibližují nejnovější poznatky a studie z celého světa.

V organismu by měla vakcína působit tak, že přiměje lidské buňky vytvářet virovou bílkovinu, která je schopná vyvolat silnou imunitní odpověď s tvorbou ochranných protilátek. Sama přitom nedokáže vyvolat infekční onemocnění a nehrozí tak, že by byla nakažlivá.

Sledovány a zaznamenávány budou také případné nežádoucí reakce po aplikaci vakcíny, aby se zajistila její vysoká bezpečnost. Proto budou účastníci studie až po dobu jednoho roku od aplikace druhé dávky vakcíny průběžně chodit na kontroly.

Čeká nás dlouhý proces

Látka obsažená v testované vakcíně se nazývá mRNA-1273 a byla vyvinuta vědci z biotechnologické společnosti Moderna se sídlem v Cambridge, Massachusetts. Vytvořena byla pomocí genetického inženýrství a původně měla sloužit k ochraně před jinými koronavirovými infekcemi SARS a MERS. Vakcína mRNA-1273 se ukázala jako slibná při testování na zvířecích modelech.



Aktuální studie je prvním krokem z celého dlouhého procesu klinického testování experimentální vakcíny, než se její přínos vyhodnotí a očkování se začne plošně používat. V tuto chvíli byly podány účastníkům studie první dávky vakcíny. Výsledky této fáze studie se očekávají do tří měsíců.

Jak řekl Anthony S. Fauci, ředitel amerického Národního institutu pro alergie a infekční nemoci, „nalezení bezpečné a účinné vakcíny pro prevenci infekce způsobené virem SARS-CoV-2 je naléhavou prioritou v oblasti veřejného zdraví. Tato studie, jejíž fáze č. 1 byla zahájena s rekordní rychlostí, je důležitým prvním krokem směrem k dosažení tohoto cíle.“

Prokáže-li se vakcína jako účinná, bude třeba provést další fázi klinického testování se stovkami až tisíci dobrovolníků, aby se dostatečně prokázala její účinnost a bezpečnost.

Aktuálně se tedy jedná o první pokus, kdy je vakcína zkoumána na lidech. I přes její akutní potřebu vzhledem k pandemickému šíření nového koronaviru ve světě ji nelze bez dostatečného posouzení účinnosti a bezpečnosti začít používat. Provedení veškerých potřebných studií bude i v optimistickém případě trvat minimálně rok.