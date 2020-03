Kde hledat informace o domácím vzdělávání, když školy uzavřela nákaza

Výuka na dálku není podle ministerstva školství pro děti povinná, protože všechny rodiny nemají počítač nebo chytrý telefon. To ale neznamená, že kdo v těchto dnech a týdnech zanedbá své vzdělání, tak se mu to v budoucnu nevrátí. Po návratu do školy je sice vzdělávací instituce povinná žáky, kteří nebudou svými vědomostmi na požadované úrovni, učivo doučit, ale může se stát, že kvůli tomu budou opakovat ročník.

Škola v televizi a rádiu

Že to většina rodičů a potažmo žáků nebere na lehkou váhu, svědčí skutečnost, že tento týden spuštěný projekt České televize UčíTelka, Odpoledka a Škola doma pro vyučování přes obrazovku se okamžitě vyhoupl na nejvyšší příčku sledovanosti mezi dětskými kanály.

V rámci dopoledního programu UčíTelka je vedle samotného vysílání pro žáky prvních až pátých tříd k dispozici i studijní materiál nebo chat s učitelem. Odpoledka pak nabízí vzdělávací pořady cílené na žáky druhého stupně. Škola doma má zase pomoci žákům, kteří končí základní školní docházku a chystají se na přijímačky na střední školy.

Ani Český rozhlas nezůstává pozadu. Jeho Rádio Junior nabízí vlastní hodinový pořad mezi 10. a 11. hodinou „Skoro školní vysílání z pokojíčku Vendy, Fráni“ pro žáky prvního stupně základních škol.

Toto vysílání nemůže nahradit školní výuku, ale pomůže dětem částečně udržet školní návyky, především denní rytmus.

Rady pro školy na stránkách ministerstva školství

Hlavní tíha však leží na bedrech škol, do nichž příslušní žáci chodí. Mnoho z nich nyní testuje různé formy vzdáleného vzdělávání. Tou zatím nejčastější je asi zadávání látky a úkolů prostřednictvím některého již používaného systému typu Bakaláři nebo Škola online.

Lze tak s dětmi pracovat zejména prostřednictvím úkolů k procvičování, ale i zadávání referátů či psaní slohů. Již osvědčená je také komunikace prostřednictvím e-mailu nebo školních blogů. I když je nyní škola pro žáky zavřená, podle ministerstva školství si mohou žáci přijít pro zapomenuté učebnice.

Pokud se ovšem bude prodlužovat doba, kdy nebudou mít žáci přístup do školy, budou muset učitelé najít i další způsoby, jak potřebnou látku děti naučit.

Stránky ministerstva školství

Pomoci při tom mohou speciální stránky Na dálku, které provozuje ministerstvo školství. Jeho cílem je nabídnout základní orientaci ve vzdělávání na dálku.

Systém je rozdělen na dvě sekce, ta první je rozcestník na programy a služby, které mohou školám sloužit jako komunikační nástroje. Stručně představeny jsou zde tradiční systémy, jako jsou již zmínění Bakaláři, Facebook, Google Classroom, Microsoft Teams (my jsme o něm psali zde), hojně využívaný Moolde či Skype a desítky dalších.

Vedle toho se v této sekci mohou školy seznámit i se speciálním nástrojem na testování InspIS SET, který provozuje Česká školní inspekce. Ten je k dispozici i pro mobilní operační systémy (App Store, Google Play a Windows Store).

Druhá sekce pak nabízí rozcestník ke zdrojům informací, které mohou žáci, studenti i učitelé použít jako studijní materiály. Najdete zde odkazy na elektronické knihy, včetně učebnic.

Školy sobě

Stránky projektu Učíme online

Nejen státní úřady, ale školy si radí, jak zvládnout současnou situaci. Od pondělí spustila Smíchovská střední průmyslová škola projekt Učíme online. Na ní vycházejí texty a videa o distančním vzdělávání od odborníků i z praxe. Najít zde lze i přehled s programů pro týmovou práci se stručným popisem. Spolu s webem bylo spuštěno studentské rádio Ámos, které si klade za cíl „poskytovat informace právě pro školy a učitele“.

Pomoci s výukou v rámci základního i středního školství chtějí také vědci z Akademie věd ČR. Ti spustili web Věda na doma.

Tato stránka nabízí přednášky v přímém přenosu i ze záznamu, tipy na domácí pokusy, články, elektronické verze časopisů, online výstavy i odkazy na další zdroje. Novinky můžete sledovat na sociálních sítích Akademie věd ČR pod hashtagem #veda_na_doma.

Domácí učení

Vedle nových aktivit, které vznikly v reakci na současnou epidemiologickou situaci, reagují i tradiční společnosti.

Například Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) zveřejnilo informace k přípravám na jednotnou přijímací zkoušku z domova. Na svých stránkách společnost nabízí informace, dokumenty a desítky testů, včetně záznamových archů a klíčů správných řešení.

Na stránkách společnosti Scio také najdete informace o tom, jaké aplikace a online nástroje je možné využít pro distanční vzdělávání a také odkazy na zdroje informací. Užitečný je přehled kurzů po vysokoškoláky. Samotná společnost pak až do otevření škol zpřístupnila zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3.–9. tříd a zaberou nejvýše 20 minut. Pro rodiče je určen tento odkaz, pro školy pak tato stránka aplikace ScioDat.

Velkorysou nabídku zveřejnila společnost Fraus. Až do odvolání zpřístupňuje všechny elektronické učebnice pro základní a střední školy pro všechny žáky zdarma. Navíc přidává 50procentní slevu na papírové pracovní sešity. Pro domácí procvičování žáků je také plně k dispozici portál Škola s nadhledem. Školy zase ocení možnost využít zdarma prostředí pro online komunikaci učitelů s žáky, portál Fred. Ten obsahuje mimo jiné nástroj pro přípravu výuky a tvorbu interaktivních prezentací a také prostor pro sdílení a komunikaci se žáky i dalšími učiteli.

Není to ale jediné nakladatelství, které na nastalou situaci takto reaguje. Elektronické interaktivní učebnice poskytuje zdarma i nakladatelství Nová škola. „Žáci, rodiče i učitelé mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím,“ nabízí společnost. Ty obsahují více než 10 000 interaktivních cvičení a množství doplňkového materiálu, jako jsou videa a zajímavosti. Firma kvůli zájmu musela dokonce navýšit kapacitu svých serverů. Učebnice i pracovní sešity tak lze zdarma používat až do konce srpna. Nakladatelství k tomu od pondělí spustilo online výuku pro žáky 1. ročníku přes YouTube.

Do konce června jsou zdarma také původně placené online kurzy pro základní a střední školy projektu Red Monster, který provozuje nakladatelství Unicorn Publishing. K dispozici je šestnáct kurzů z různých předmětů, obsahují kompletní učivo daného předmětu pro celý ročník. Kurzy pro vysokoškoláky stojí 39 korun. Šikovně připravené lekce využívají výukové kartičky a otázky, které umožňují i procvičování.

Stránky Khanovy školy

Celou dobu zdarma je česká verze Khanovy školy. Ta má nyní k dispozici stovky až tisíce videokurzů v předmětech Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie, Ekonomie, Dějepis, Informatika nebo Dějiny umění. I zde jsou sekce pro učitele, žáky a rodiče. Učitelé si mohou vytvořit virtuální třídu nebo ji naimportovat z Google Classroom. K dispozici je přehledný návod, jak systém využívat. Nedávno byla spuštěna aplikace Khan Academy v češtině. Ta obsahuje 800 videolekcí v češtině, spoustu dalších videí s českými titulky a interaktivní cvičení.

Stránky Minecraft: Education Edition

Tak trochu jiné učení nabízí Microsoft prostřednictvím hry Minecraft: Education Edition, která je až do konce června zdarma. Je třeba se ale registrovat na tomto odkazu. „Pomocí bloků se děti učí chápat, jak fungují tělesné orgány, chemické reakce a důležité mechanismy, učí se formulovat algoritmy a programovat je ve vizuálním prostředí. Učitel má tak příležitost hru řídit a sledovat, jak je látka vnímána,“ vysvětluje se na stránkách věnovaných české verzi.

Testy i rady

Stránky projektu Umíme

Výše zmíněné projekty ani zdaleka nejsou vyčerpávajícím přehledem (řadu dalších najdete na již zmíněné stránce MŠMT). Vedle nich existuje obrovské množství stránek, programů a aplikací, které se zaměřují na testování znalostí. Za všechny můžeme zmínit promyšlený systém Umíme, který podle jeho tvůrců využívá umělou inteligenci k nabídce úkolů, které má student plnit. Zdarma je prvních 125 odpovědí každý den.

Řada dalších stránek radí učitelům, jak pracovat s žáky přes internet. Poměrně obsáhlý seznam vytvořila organizace EDUin zde. Ta zveřejnila i grafické znázornění Čtyř principů výuky v online prostoru.

S vlastními zkušenostmi s online vzděláváním se můžete podělit v naší diskusi a podělit se i o tipy na další projekty.