Aplikace vám pomohou učit se z domova

Flexibooks

Aplikace Flexibooks je bránou k elektronickým učebnicím.

V reakci na uzavření všech škol v České republice nakladatelství Fraus bezplatně zpřístupnilo elektronické učebnice a další pomůcky pro učitele a žáky prvního i druhého stupně a jejich rodiče. Po jednoduché registraci na webu www.fraus.cz je vytvořen uživatelský účet, na základě kterého je možné stahovat učebnice do počítačů a tabletů či smartphonů. Potřeba je už jen mobilní aplikace Flexibooks, dostupná pro Android a iOS, ve které se přihlásíte ke svému účtu.

Dostupnost: Android, iPad.

Prohlížeč Mi Browser znají především majitelé smartphonů Xiaomi.

Mi Browser

Výrobce smartphonů značky Xiaomi poskytuje svůj nový internetový prohlížeč Mi Browser i ostatním uživatelům mobilních zařízení s Androidem 4.4 a novějším. Tento dobře vybavený prohlížeč má například tmavý režim uživatelského rozhraní, anonymní režim surfování bez uchovávání historie, umí stahovat fotky a videa z Facebooku, Instagramu či Twitteru a má také úsporný režim pro snížení objemu přenášených dat.

Dostupnost: Android.

Také aplikace OneDrive nabízí nově tmavý režim uživatelského rozhraní..

OneDrive

Nová verze klientské aplikace cloudového úložiště OneDrive, provozovaného Microsoftem, tentokrát nepřichází s funkčními vylepšeními, ale jen s designovou změnou, kterou je možnost přepnutí uživatelského rozhraní do tmavého režimu. OneDrive je přitom poslední z hlavních mobilních aplikací Microsoftu, které byly tmavým režimem vybaveny.

Dostupnost: Android, iPad.

Microsoft zpřístupnil vývojovou verzi aplikace na vzdálený přístup k počítači.

Microsoft Remote Desktop (Preview)

Už několik let nabízí Microsoft mobilní aplikaci Microsoft Remote Desktop, která slouží pro vzdálený přístup k počítačům a serverům s operačními systémy Window z tabletů a smartphonů s Androidem a iOS. Současně s oficiálně uvolněnou verzí aplikace Microsoft Remote Desktop byla doposud pro Android k dispozici také Beta verze s nově připravovanými funkcemi. Ani to už ale Microsoftu nestačilo, takže nyní v Obchodě Play najdete navíc i aplikaci Microsoft Remote Desktop (Preview), která by měla obsahovat ještě čerstvější funkční novinky k otestování.

Dostupnost: Android, iPad.

Aplikace ČJ - Didaktické testy pomůže s opakováním k maturitě.

ČJ - Didaktické testy

Současná situace jistě neudělala radost letošním maturantům, kteří se musí neplánovaně na svoji zkoušku připravovat doma. Pomoci může například i aplikace ČJ - Didaktické testy, která obsahuje otázky z dřívějších maturitních testů CERMAT. Aplikace ČJ - Didaktické testy umožňuje procvičování otázek, odpovědi vyhodnocuje a vede statistiku úspěšnosti. Aplikace je k dispozici zdarma a bez reklamy.

Dostupnost: Android.

