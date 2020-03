Kdo může, měl by pracovat z domova. Radíme, jak na MS Teams zdarma

Základním opatřením proti rychlému šíření viru SARS-CoV-2 je omezit setkávání lidí. Microsoft proto uvolnil pro bezplatné používání plnohodnotnou verzi svého nástroje pro komunikaci týmů nazvaný Teams. Ten umožňuje komunikaci a koordinaci jak v malých skupinách, tak velkých týmech. Dobře je využitelný i školami pro vzdálenou výuku.

Ještě před globální nákazou Teams využívalo více než dvacet milionů lidí. V uplynulých dnech jejich počet razantně narostl, což na počátku týdne vyvolalo nestabilitu a výpadky systému. To by již mělo být vyřešené, nebo alespoň minimalizované.

Microsoft Teams jsou součástí Office 365, pokud vaše firma kancelářský balík Office 365 využívá, už má MS Teams k dispozici.

Zdarma pro všechny na šest měsíců

Nejjednodušší to mají jednotlivci, těm se stačí zaregistrovat školní či pracovní e-mailovou adresou. Mohou využít i soukromých adres (například na Gmailu), pro ty platí registrace na tomto odkazu. Oproti standardní bezplatné verzi je odemčený počet diváků a uživatelů. Tyto odkazy jsou podstatné, z jiných se nemusíte k odemčené verzi dostat.

Pokud chcete zařídit MS Teams pro zaměstnance, pak se obraťte na svého Microsoft partnera nebo obchodníka Microsoftu. Ti vám zajistí bezplatnou licenci Office 365 E1.

Vzdělávací instituce mají možnost mít Office 365 zdarma již dlouhou dobu. Pokud potřebujete systém Teams nastavit pro své učitele a studenty, zaregistrujte se zde.

Co to umí?

V Microsoft Teams můžete udělat schůzku až pro 250 účastníků a „živou událost“ až pro 10 000 diváků. Jinými slovy, až 250 lidí může být zapojeno interaktivně, pro 10 000 lidí pak můžete uspořádat prezentaci nebo třeba přenos videostreamu. Dřívější omezené bezplatné verze jsou aktuálně minulostí.

Pokud nechcete, aby vám ostatní viděli do obýváku, můžete pozadí za hlavou rozmazat. Funguje to výborně, ale ne na telefonu a je potřeba při každé nové schůzce znovu aktivovat. Pokud na chytrém telefonu přepnete do režimu chat, druhá strana vás jen slyší, ale nevidí. Snadno se můžete přepínat tam a zpět.

Skrze Teams lze komunikovat soukromě s jednotlivými členy týmu, s celým týmem, lze vytvářet i skupiny pro řešení konkrétních úkolů. Schůzky je možné nahrávat, abyste se k vyřčenému nebo ukázanému mohli později vrátit. Nechybí možnost sdílet obrazovku, a to jak v případě PC, tak chytrého telefonu. Vyzkoušeli jsme to s OS Android a fungovalo to bezvadně, jen se nám nepovedlo sdílení ukončit, a tak ostatní sledovali moje klikání na displeji, aniž bych o tom věděl. Pokud jsem videohovor zavěsil, přenos se ukončil a při opětovném zavolání se naštěstí sám neaktivoval.



Sdílení obrazu displeje z telefonu (aplikace Tidal) pro dalšího účastníka (účastníky).

V bezplatné verzi Microsoft Teams má každý uživatel k dispozici 2 GB cloudového úložného prostoru (během našeho zkoušení mi OneDrive hlásil 5GB kapacitu) a 10 GB společného prostoru je připraveno pro tým a zároveň možnost spolupráce přes aplikace v kancelářském balíku Office 365, tedy Word, Excel, PowerPoint a další.



Pozor na konflikt adres

Přihlášení k bezplatným plnohodnotným Teams se nám zkomplikovalo, protože jsme byli v prohlížeči EDGE (verze 80, Chromium) přihlášeni svým microsoftím účtem, který funguje i pro pracovní přihlášení do firemního Exchange serveru. V tu chvíli nás však kliknutí na odkaz neposlalo na registraci osobní, ale korporátní adresy, což na první pohled nepoznáte a než jsme tuto nenápadnou kulišárnu identifikovali, dalo to dost času a námahy. Takže se tomu případně vyhněte.

Výběr integrovatelných aplikací v MS Teams.

Následné přihlášení do aplikace pro Windows pak zkomplikovalo dvouhodinové čekání na ověřovací e-mail (pro webové rozhraní a aplikaci v telefonu to však nebyla překážka).



Pomoc v nouzi

Od Microsoftu je to štědrá nabídka, bez jakékoli investice získáte na půlroční provoz aplikaci Microsoft Teams a online aplikace kancelářského balíku Office.

V nabízení služeb a softwaru zdarma však rozhodně není sám, s různými produkty se přidalo mnoho dalších firem, na jejich nabídky se podíváme v dalších textech.