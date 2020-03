Videokonference zdarma: bez instalace, jen kliknete a máte poradu v pyžamu

Nástrojů na online konference a videokonference je celá řada: Skype, Hangouts, Zoom, Webex. Pokud se však sejde skupina lidí, kteří nemají vytvořený účet na stejné platformě, čeká vás nepříjemné nastavování, instalování a registrování.



Proto přinášíme tip na webovou službu Whereby.com (dříve appear.in), pomocí které můžete vytvořit videokonferenci na pár kliků a bez registrace. Stačí, aby účastníci měli prohlížeč. Vy jim pošlete odkaz, oni na něj kliknou a už se vidíte a slyšíte.

Nástroj Whereby.com není příliš známý a ani dvakrát zapamatovatelný, ale v tomto případě to nevadí. Důležité je, že znát jej musíte jen vy coby organizátor videohovoru. Ostatním jen přijde vygenerovaný odkaz a už se bez dalšího nastavení připojí do vaší místnosti.

Jak zahájit videokonferenci

Registrujte se bezplatně na whereby.com. Můžete využít přihlášení Google, nebo si vytvořit nový účet. Heslo samozřejmě vyberte bezpečné, ale protentokrát si jej ani pamatovat nemusíte, služba případně na mail pošle jednorázový kód. Jakmile máte účet, můžete vytvořit místnost, tedy prostor pro videokonferenci.

Místnost vytvoříte jednoduchým pojmenováním. Tím zároveň vytvoříte odkaz, který ostatním posíláte.

Místnost můžete zamknout, takže se do ní nikdo nedostane bez vašeho svolení. To je užitečné, protože na webovou adresu by teoreticky mohl někdo narazit náhodou. Zamknutí je schované v nastavení místnosti. Místnost zůstává funkční i pro další setkání, pokud ji samozřejmě nezrušíte.

Pak už stačí lidem rozeslat adresu místnosti: e-mailem, SMSkou, kecálkem. Poté, co na odkaz kliknou, si další účastníci zvolí jméno, zkontrolují kameru a už můžete povídat. Bez instalace funguje Whereby na počítači i na mobilu.



Dodejme, že založená místnost je na dané adrese dostupná napořád, respektive dokud ji její zakladatel nesmaže. Můžete si tedy vytvořit místnost, do které se pak přihlašujete bez přihlášení dle libosti.



Videokonferenci lze spustit i ve webovém prohlížeči chytrého telefonu. V něm však nefunguje streamování obrazovky.

V bezplatné verzi webové aplikace se mohou setkat až čtyři účastníci, placená je omezena na dvanáct. Délka setkání není omezena. V neplacené verzi se do videokonference mohou připojit maximálně čtyři lidé.



Sdílení obrazovky pro konzultaci i učení

Kromě videa a zvuku nabízí Whereby i sdílení obrazovky. Můžete si vybrat, zda sdílet celou obrazovku nebo jen obsah konkrétního okna. To se hodí, pokud třeba chcete probrat nějaký dokument, doučovat matematiku, zkonzultovat s klientem návrh webu nebo prostě ukázat něco, co jste vytvořili.



Sdílení obrazovky nebo karty prohlížeče

Lze to použít i pro vzdálenou pomoc. Pošlete pozvánku do videokonference, navedete člověka na sdílení obrazovky a pak jej můžete navigovat. Na podporu na dálku jsou ale specializované nástroje typu TeamViewer nebo přímo ve Windows nástroj Get Help/Quick Assist (Získat pomoc/Rychlý pomocník).



Je potřeba hlídat, kdo vám vleze do místnosti. Tento pán nás chtěl začít poučovat o koronaviru.

Whereby nabízí i sdílené sledování YouTube videa, což je dobrý nápad, ale provedení se moc nepovedlo. Přehrávač je u každého účastníka spuštěn zvlášť, a není tedy zajištěno, že všichni v jeden okamžik sledují tu samou část videa.

Placená verze nabízí i další integrované nástroje (Google Drive a Trello), ale pro základní setkání to obvykle není potřeba.



Služba nabízí pár jednoduchých klávesových zkratek. Kláves v vypne nebo zapne vaši videokameru, klávesa m vypne nebo zapne váš mikrofon. Mezerníkem pak můžete dočasně přepnout mikrofon do opačné pozice. Takže si třeba můžete mikrofon ztlumit (Mute) a pak držet mezerník, kdykoli chcete něco říci.



Pokud potřebujete dlouhodobější řešení videokonferencí třeba do firmy nebo pro větší týmy, doporučujeme projít více různých nabídek a vyzkoušet si, co vám bude vyhovovat. Whereby nad konkurencí vyniká svou jednoduchostí – není potřeba nic instalovat, nikde se registrovat, nic platit – a pro rychlé setkání lidí, kteří nejsou na stejné platformě, jsme nenašli lepší nástroj.

Pokud chcete konferenci pro více lidí, zkuste třeba Zoom. Ten se musí instalovat, ale má více možností i v bezplatné verzi. Další možností je služba Hangouts od Google, ta ale vyžaduje registraci a na mobilu instalace.