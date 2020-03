Software zdarma: ozvláštněte vlastní videohovory a nastřihejte záběry

Vylepšit zážitek při videohovoru nebo přenosu live streamu, případně využít k pobavení či zpestření natočeného videa, například pro YouTube či videoblog. S touto vychytávkou pořídíte záběry, které budou doplněny o vizuální a další efekty. Navíc zpřístupní webkameru v systému i více aplikacím najednou.

Pokud je webová kamera používaná například Skypem, potom ji nemůže využít jiný program. Toto omezení zruší ManyCam a navíc v něm máte možnost pohrát si s různými efekty. Na pozadí tak lze přidat vybranou fotografii, přehrávat videostopu (např. film) nebo streamovat dění na pracovní ploše. Nabízí celou řadu efektů, které umožní přidat doplňky obličeje (karikaturu očí, brýle, vousy, čepice atd.), vybírat lze i dynamické animace (požár, sníh) a nastavovat další efekty. Vkládat můžete také překryvné texty nebo aktuální datum a čas. Navíc umí vložit video do videa či použít funkci klíčování. Zdarma dostupná verze má několik omezení, která lze odstranit zakoupením plné verze.

Informace o programu Operační systém: Android, iOS, Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ řada efektů

+ možnost streamovat na pozadí video

+ uvolňuje webkameru k použití i v dalších programech

- nabízí k instalaci další software

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (561 KB).

Když už máte pořízený videozáznam, můžete ho dále editovat, a to třeba prostřednictvím tohoto programu. Wax je totiž flexibilní videoeditor zprostředkovávající i pro střihače amatéry speciální efekty. Nabízí možnost snadno upravit domácí video do podoby, kterou si přejete.

K dispozici je zdarma, avšak neznamená to, že by nenabízel funkce obvyklé u placených editorů. Má připravené nástroje pro základní i pokročilou editaci pro několik videoformátů. Je přizpůsoben pro začátečníky. Umožňuje videa nejen střihat, ale také upravovat barvy, jas a vložit do videa 2D i 3D efekty. Díky nim je možné přidávat stíny, světla, nápisy a také textury. Podporuje soubory AVI, WAV, MPEG a Flash. Aplikace je rozdělena do několika oken s náhledem, zobrazením efektů s časovou linií, seznamem operací a adresářem.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ i pro začátečníky

+ 3D a pokročilé funkce

- poslední verze je několik let stará

- nepodporuje MTS soubory

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (2,6 MB).

Aby práce na počítači v šeru či v noci byla co nejméně namáhavá, existují různé postupy, jak ji vylepšit. Zejména tma a monitory produkující více modré barvy jsou největším nepřítelem pro oči. Proto by u práce mělo být rozsvíceno a správně nastaveno zobrazovací zařízení. Po zapnutí displeje v noci je většina z nás doslova oslepena, protože jas je nastaven na maximální úroveň. To se již nyní nemusí stát.

Pokud máte nejnovější verzi Windows 10, potom můžete využít integrovanou funkci Noční osvětlení, upravující barevnost. Chcete-li pokročilejší program, potom je tu F.lux. I on umí automaticky dle denní doby nastavit barevnost a navíc jas. V praxi to znamená, že podle toho, jaká je aktuální denní doba, přizpůsobí nejen světelnost monitoru, ale také jeho barevnost - tak jak se mění hladina přirozeného denního světla, postará se program také o postupné snižování záření displeje a jeho barevnosti, díky čemuž bude práce s PC příjemná i v pozdních hodinách. Program může běžet neustále na pozadí, ale pokud ho nechcete používat, stačí ho deaktivovat v informační části hlavní lišty.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Linux, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ pracuje automaticky

+ není nutná žádná konfigurace

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (638 KB).

A na závěr tu máme něco pro herní nadšence nebo všechny uživatele, kteří potřebují znát nebo rádi sledují aktuální výkon PC. Program Agaue Eye je hardwarový monitor, který umožňuje sledovat statistiky CPU, GPU, MB, HDD a RAM. A to vše pohodlně na pracovní ploše.

V případě hraní her mu nechybí ani měření FPS a kromě statistik vykreslovaných v reálném čase následně umožňuje vše (a třeba i zpětně) analyzovat – výsledky ukládá pro pozdější použití. Kromě údajů o výkonu poskytuje Agaue Eye podrobné informace o hardwaru pro GPU, procesor a operační paměť RAM (v případě CPU jde například o model, počet jader, frekvence, maximální frekvence, rychlost sběrnice, velikost datových cache, aktuální využití apod.). Program podporuje DirectX 8 až 12, OpenGL a je kompatibilní se Steam, uPlay a Origin. Nechybí ani funkce pro nastavení klávesových zkratek nebo automatické spouštění se startem Windows.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Linux, Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ informace o hardwaru PC

+ aktuální statistiky s archívem

- nezjištěno

85 %