U remdesiviru musíme čekat na výsledky, pak to může být lék, říká biochemik

V čem je remdesivir zásadní pro případnou léčbu nového typu koronaviru?

Remdesivir je přímo působící antivirotikum, které zasahuje hlavní replikační enzym koronaviru SARS-CoV-2, tedy jeho polymerázu. Jde o enzym, bez kterého se nemohou propojovat nukleotidy, což jsou takové stavební kameny genetické informace. Remdesivir zabrání tomuto enzymu (polymeráze), aby dokončil zapsání celého kódu viru do jedné molekuly RNA. Ta se tak nedokončí a virus se nemůže množit.



Když si to představíme jako strom, který se větví, je remdesivir zahradník, který větev zařízne. Nemůže se tak větvit a množit dál, čili se dál v našem těle nešíří.

Jak látka v těle působí?

Remdesivir je podáván infuzí do žíly. Krevním oběhem se dostane do zasažené tkáně, do plicních buněk. Tam je změněn tak, že může oklamat virus a tvářit se jako normální stavební kámen pro syntézu jeho genetické informace. Tak se chová jako takový Trojský kůň, který zastaví invazi viru v buňkách.

Radim Nencka Mgr. Radim Nencka, Ph.D, je vedoucím výzkumné skupiny v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB). Je absolventem Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Získal doktorát z organické chemie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze pod vedením dr. Huberta Hřebabeckého ve skupině prof. Holého na ÚOCHB, postdoktorandský pobyt strávil v laboratoři medicinální chemie univerzity v belgickém Gentu. Ve své výzkumné práci se zabývá např. syntézou nových sloučenin pro léčbu virových onemocnění.

Když pacient remdesivir dostane, za jak dlouho začne látka působit?

Podle dostupných informací, které jsou v současné době jen kusé a zatím nejsou podloženy solidními klinickými studiemi, látka vykazuje určitou aktivitu a to poměrně rychle a můžeme ji zachytit v řádech dnů. Pořád je to ale všechno hodně čerstvé, studie jsou ovšem v plném proudu.

Co všechno je potřeba pro to, aby byla látka remdesivir případně schválena oficiálně jako lék?

Je jednoznačně nutné, aby remdesivir prošel klinickými studiemi a prokázal jak účinnost, tak bezpečnost u rozsáhle skupiny lidí. Je například důležité, aby bylo jednoznačně prokázáno, jestli látka přináší potřebný efekt v porovnání s možnými vedlejšími účinky. U pacientů v kritickém stavu jsou samozřejmě tato měřítka jiná než u pacientů s lehkými příznaky jako jsou u chřipky.

Co to v praxi bude pro lidi znamenat, že se stane oficiálním lékem?

Tady bych opravdu zatím nepředbíhal, klinické zkoušky hotovy nejsou. Podle toho, jak dopadnou, tak významný bude vliv na léčbu pacientů. V současné době u nás tento lék schválen není. O každé jeho použití se musí žádat a bude použit pouze u závažných případů, kdy jim může zachránit život.

S ohledem na remdesivir se o něm můžeme reálně bavit jako o léku na COVID-19?

Toto asi souvisí s předchozí otázkou. Můj velmi optimistický odhad je, že to uvidíme za měsíc nebo dva.

Jak dlouho to ještě může trvat, v jaké jsme fázi?

Remdesivir je v poslední, tedy třetí fázi, klinických zkoušek, které probíhají jak v USA, tak v Číně. Pak následuje schvalovací proces, kde se zhodnotí všechna data získaná v klinických zkouškách.

Testy po celém světě tedy probíhají. Kdy se jedná jen o práci v laboratoři, a kdy už začnou probíhat první testy na lidech?

Tady je „laboratorní“ práce již dávno hotová. U remdesiviru testy na lidech probíhají díky spojení s virem Ebola již dávno. U většiny normálních léčiv probíhá celý proces v preklinickém a klinickém stupni. Preklinická část zahrnuje vlastní výzkum nových kandidátů na léčiva a jejich testy například na zvířatech. Klinické hodnocení léčiv se provádí na lidech ve třech fázích.

Pokud remdesivir prošel přes SÚKL a MZČR znamená to, že je už ten lék u nás zaregistrovaný?

Remdesivir je pouze experimentální preparát, není nikde registrován, ale SÚKL schválil jeho experimentální použití.

Je správně, že už se bude remdesivir podávat, i když celým procesem neprošel?

Samozřejmě probíhá paralelně klasicky vývoj léčiva ve smyslu klinických testů. To může trvat rok i dva, ale bude záležet na vývoji onemocnění, tzn. jestli bude dost pacientů na testování.

Smysl je právě ve vyhodnocení účinnosti na jedné straně a bezpečnosti na straně druhé.



Pracuje se na nějakým jiných variantách léků, nebo je toto jediná cesta, kterou se nyní výzkum ubírá?

Takových látek jako je remdesivir je poměrně málo, i když včera se objevila i informace o látce favipiravir, která má podobný mechanismus účinku a byla na tento koronavirus i úspěšně testována. Ale těch cest je celá řada. Bohužel v současné situaci můžeme počítat pouze s látkami, které jsou, řekl bych, ve velmi pokročilé fázi. To znamená, látky byly schváleny na nějakou jinou nemoc anebo byl jejich vývoj spojen s podobnými viry a jsou již minimálně v klinických studiích.

V Číně je na seznamu potenciálně účinných látek kromě remdesiviru také chlorochin, generické léčivo schválené proti malárii, které se jeví, že v preklinických studiích zabraňuje vstupu koronaviru do buňky.

Jaké další léky se pacientům nakaženým koronavirem podávají a zmírňují příznaky nemoci COVID-19?

V tomto případě se samozřejmě aplikuje symptomatická léčba, tedy léčba příznaků toho onemocnění. Objevily se také informace, že u pacientů s pokročilým onemocněním COVID-19 se osvědčilo použití tocilizumabu eventuálně sarilumabu, což jsou monoklonální protilátky, které působí přesně jen proti jedné věci, v tomto případě receptoru na interleukin-6. Tato léčba má vlastně zabránit přehnanému zánětu, který tento virus může u některých lidí vyvolat.