Logopedie nejde dělat na dálku u každého, říkají specialisté

Poruchy artikulace, „ráčkování, láčkování“, neurovývojové poruchy, zadrhávání v řeči, nebo dokonce omezenou slovní zásobu. Takové a další problémy řeší logopedi, kteří se museli v době nastavených opatření proti koronaviru adaptovat a využívají i online terapie.

„Můžeme chodit na online výuku, ale nestíháme to. Pepovi se během distanční výuky problémy vyloženě nezhoršily, ale na druhou stranu se ani nelepší, což bychom potřebovali. Opakujeme si z materiálů, které nám paní logopedka zaslala, ale vzhledem k pracovnímu vytížení nás obou málo. Na sezení chodíval vždycky po škole, která teď ale není,“ popisuje otec desetiletého Josefa, který se zadrhává a má problémy s výslovností R a L.



Loni měli logopedové možnost vyzkoušet si jak online terapie u klientů, tak logopedii v ochranných pomůckách. V ordinacích se střídají nejrůznější pacienti s širokou škálou potíží. Od malých dětí až po starší pacienty s postižením řeči například po mrtvici.



Výuková videa i procvičování doma

Podle klinického logopeda Jana Dezorta z brněnské Dobré logopedie nejde říct, kdo na jaký způsob terapie reaguje lépe či hůře. Online terapie je jedna z možností, jak v této době pracovat, ale je to pouhý nástroj, který některým logopedům a pacientům vyhovuje více, jiným méně.

„Jak u online terapie, tak za použití ochranných pomůcek je samozřejmě práce jiná než dříve a musíme se s tím naučit pracovat. Během loňského roku jsme vytvořili pro naše klienty webovou aplikaci Logapka, která pomáhá logopedům lépe komunikovat s pacienty a jejich rodiči, jelikož jim předává všechny materiály v dostupnější podobě,“ vysvětluje Dezort.

Terapie mohou být i za současné situace tváří v tvář, nejvíce online hodin bylo na jaře. Logoped může mít v ordinaci nasazenou ústenku, roušku, respirátor, štít nebo může na dobu nezbytně nutnou podobné pomůcky odložit. Podle předsedkyně Asociace klinických logopedů Ireny Cudlínové pacientů neubývá, ale situace v ambulancích se liší podle místa.

„Ve větších nemocnicích mohou pocítit mírný odliv pacientů kvůli strachu z nákazy koronavirem. U menších zdravotnických zařízení je to naopak a nyní problémy s odlivem pacientů nemají. V poslední době se situace stabilizuje a pacienti, kteří se dříve obávali chodit na přímou terapii, se vracejí a k tomu se objednávají noví,“ vyjmenovává Cudlínová.

Je více těžkých vad řeči, naopak ubývá těch lehkých

A podle statistik pacientů, kteří potřebují pomoc klinického logopeda, každoročně přibývá. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se v roce 2010 v ordinaci logopeda objevilo aspoň jednou přes 122 tisíc pacientů, v roce 2019 to bylo přes 156 tisíc lidí. Více než 90 procent z nich jsou děti mladší 18 let.



Počet lidí, kteří měli v daném roce aspoň jeden kontakt s logopedem Rok Počet pacientů

2010 122 039 2011 128 676 2012 134 854 2013 139 944 2014 144 455 2015

146 602 2016 148 485 2017 148 339 2018 150 609 2019 156 097

Terapii s klinickým logopedem na dálku podle Cudlínové zvládá každý jinak. Některé děti jde nalákat na tablet a počítač.



„Také ostych před obrazovkou zmizí, jsou přece jen v domácím prostředí. Z počátku také převládala zvědavost z nového a pro děti neznámého druhu terapie. Jsou ale i děti, které změny nesou špatně, sezení před obrazovkou je pro ně dlouhé, odbíhají, otáčí se, neudrží pozornost, apod. Ne pro všechny klinicko-logopedické diagnózy je distanční terapie vhodná,“ dodává předsedkyně logopedické asociace.



V době před koronavirem si málokdo dokázal představit, že by se dělaly sezení online, spousta rodičů také musela skloubit pracovní povinnosti, školní výuku z domova a k tomu ještě distanční terapie při klinicko-logopedickém cvičení. Navíc je k tomu potřeba i digitální gramotnost a zázemí. Logopedové ale podle Cudlínové zadávají únosné úkoly.



„Nemyslím si, že by klinický logoped zadával takové množství materiálu, které by pacient nezvládl a problémy by se tím mohly prohlubovat. I u distanční terapie, která odpovídá dané diagnóze a možnostem rodiny, musí být vždy s dítětem rodič nebo zákonný zástupce, se kterým jsou všechny požadované úkony konzultovány ,“ doplnila.

Mezi nejčastější problémy patří neurovývojové poruchy řeči, jazyka a komunikace, dále poruchy artikulace nebo plynulosti řeči, či zpoždění fyziologického vývoje. Přibývá středně těžkých a těžkých vad komunikačního procesu, kterých je okolo padesáti procent, naopak ubývá lehkých vad.

„Zbytek se týká narušené komunikační schopnosti u dospělých pacientů. Nárůst klinicko-logopedických terapií spatřujeme v důsledku propracovanějších diagnóz, dokonalejších zobrazovacích technik, přesnějšího testování, řady výzkumů, rodí se více dětí z rizikových gravidit, rodičky jsou starší a trendu přibývajících poruch také přispívá digitální doba s mobily, SMS zprávami či televizí,“ uzavřela Cudlínová.

