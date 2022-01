Logopeda shání stále víc dětí, čeká se i dva měsíce

„Čekací lhůty jsou u nás minimálně šest až osm týdnů. V ordinacích klinické logopedie v Horní Plané, Frymburku či v Českém Krumlově přijímáme rychleji, tam se čeká do měsíce. Je to ale na úkor toho, že mají větší rozestupy mezi návštěvami. Ideální by byly dva tři týdny, ale zvládneme to spíš tak za měsíc,“ uvádí Sofie Ritterová, která vede Logopedickou ambulanci Centrum řeči v Budějovicích.

Větší počet dětí s komunikačními problémy podle ní souvisí i s nárůstem případů opožděného vývoje v řeči a četnějším výskytem dětí s kombinovaným postižením. Velkou roli však hraje i přístup samotných rodičů.