Přestáváme umět pořádně artikulovat. Do mobilů civí děti i jejich rodiče

Stále více dětí s vadami mluvení však registrují i základní školy. Počet jejich žáků s vadami řeči vzrostl od školního roku 2008/2009 zhruba čtyřikrát. Zatímco tehdy jich bylo 2 074, loni to bylo 8 525. Mezi pacienty bývají zejména děti v předškolním věku, u kterých bývá náprava špatné výslovnosti a mluvení nejsnazší.



Jde ale jen o ty pacienty, kteří přijdou za odborníkem. „Řekla bych, že musíme minimálně jednou tolik přidat,“ přiblížila logopedka Jitka Kaulfussová. Těchto dětí přitom každoročně dramaticky přibývá. „Možná jeden z důvodů je, že trochu mizí aktivní komunikace a integrace rodič dítě,“ uvedla možné důvody Kaulfussová.

Dítě podle ní potřebuje stoprocentní pozornost, oční kontakt a nonverbální komunikaci. To prý dnešním dětem ze strany rodičů, například kvůli moderním technologiím, často chybí. „Často se dívají do mobilů, když mluví na dítě. V rozvoji řeči je přitom velmi důležitý také oční kontakt,“ řekla. Víc času by si rodiny měly udělat i na procvičování říkadel, čtení knížek, společné hraní nebo rozvíjení obratnosti dítěte, dodala.



Problémy s výslovností u dětí podle logopedky Kaulfuss v posledních letech často přetrvávají třeba až do třetí třídy základní školy. „Před 20 či 30 lety se vyřešily většinou do první třídy,“ uvedla.



Kaulfuss také představila nová videa, která podle ní mohou pro rodiče sloužit jako pomůcka pro rozvoj dětské výslovnosti. K dispozici jsou na stránkách www.hlaskovanislipankem.cz. Šest videí zatím nabízí návody k procvičování artikulace například hlásek B a P nebo K a G.



Vady řeči je podle logopedů možné napravit v každém věku, ale nejsnazší je to v raném dětství. Nejčastěji se logopedi ve svých ordinacích setkávají s patlavostí – poruchou spočívající ve špatné artikulaci nebo vypouštění některých hlásek. V lehkém nebo středně těžkém stadiu se minulý rok vyskytovala ve více než 76,5 tisících případech.