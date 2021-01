V Česku se bude vyrábět vakcína proti covidu. Na trhu by měla být v dubnu

„Vím, že se do výroby vakcíny pustili, vím, že je to otázka certifikátů a schválení,“ odpověděl Havlíček na dotaz, zda je spuštění komerční produkce vakcíny skutečně blízko.

Portál Marketwatch.com totiž uvedl, že americká společnost Novavax má ještě v tomto roce vyrobit až jednu miliardu dávek a nezanedbatelná část má připadnout právě na českou dceru NOVAVAX CZ.

Redakce CNN Prima NEWS se proto obrátila na společnost NOVAVAX CZ s žádostí o informaci, kolik dávek by letos zvládla vyrobit a v jaké fázi se produkce či certifikace nachází. Odpověď dosud nedorazila.

„Velmi se v tom angažoval premiér Andrej Babiš, který byl v té fabrice a je s výrobcem v určitém kontaktu a sleduje, do jaké míry je šance, že by se vakcína mohla začít vyrábět,“ doplnil Havlíček.

Podle šéfa resortu průmyslu a obchodu je Novavax ve vývoji už poměrně daleko a je vysoce pravděpodobné, že by se očkovací látka mohla brzy dostat do komerční výroby. „Je velká šance, že by se v roce 2021 skutečně dostala na trh,“ řekl dále Karel Havlíček.

Podle Andreje Babiše má uvádění vakcíny od Novavaxu na trh zpoždění.

„Já jsem závod Novavaxu v Bohumili u Prahy navštívil a měli by vyrábět miliardu vakcín ročně. Zatím je to bohužel trochu ve skluzu. Oni vakcínu testují ve Velké Británii a studie dopadly velice dobře. Předpoklad je, že by to mohlo brzy proběhnout a dodávky by mohly začít už v dubnu. To jsou poslední informace, které mám,“ řekl předseda vlády.

Kousek od Prahy

Ministr průmyslu a obchodu Havlíček také zdůraznil, že by se jednalo o velký úspěch pro Českou republiku. „Tím samozřejmě nemyslím úspěch úřední nebo vládní, ale úspěch českých vývojářů, vědců a samozřejmě našich lidí, kteří v té továrně jsou a kteří zde už vybudovali tu základnu,“ uzavřel Havlíček.

Onou základnou myslel společnost Praha Vaccines, do které právě americká firma Novavax majetkově vstoupila a podle obchodního rejstříku došlo loni v říjnu k přejmenování právě na NOVAVAX CZ. Její výrobní závod se nachází v obci Bohumil jen 40 kilometrů východně od Prahy v blízkosti Kostelce nad Černými lesy.

Příchod další vakcíny na trh by výrazně ulevil zemím Evropské unie, které momentálně zápasí s nedostatkem očkovací látky. Konsorcium společností Pfizer a BioNTech muselo přechodně snížit dodávky, aby mohlo přenastavením výroby své kapacity zvýšit.

Postačí lednice

Vakcína z dílny Novavaxu s názvem NVX-CoV2373 se vyznačuje účinností ve výši 89 procent a už proběhla nebo probíhá třetí, poslední fáze testování. Společnost nedávno uvedla, že výsledky klinické studie fáze 3 z Velké Británie budou k dispozici ještě v tomto čtvrtletí. Loni v prosinci byla odstartována fáze 3 také ve Spojených státech nebo Mexiku.

Očkovací látka je složená ze dvou částí, kdy jedna z nich – antigen – „učí“ imunitní systém, aby rozpoznal virus jako vetřelce.

Pokud lidský organismus později narazí na skutečnou virovou hrozbu, je připravený reagovat a zabránit rozvinutí choroby. Na stejném principu své vakcíny vyvíjejí také společnosti Sanofi a GlaxoSmitKline. Vakcína od Novavaxu je skladovatelná při teplotě, která je dosažitelná v běžné lednici.