Spor EU a AstraZeneky o vakcíny graduje. Komise zveřejnila smlouvu

Firma AstraZeneca, která vyvinula vakcínu proti covidu-19 ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou, před týdnem Evropské komisi sdělila, že v prvním čtvrtletí dodá unijním zemím méně očkovací látky, než bylo původně dohodnuto. Zdůvodnila to mimo jiné problémy ve své belgické továrně, kterou neměla vzhledem k údajně příliš pozdní objednávce EU čas připravit na zvýšenou výrobu.

Podle von der Leyenové ale firma neposkytla k omezení dodávek očkovací látky žádné přesvědčivé vysvětlení. Objednávky ze strany EU jsou podle šéfky EK závazné a smlouva je v tomto ohledu „naprosto jasná“. Aby podpořila své stanovisko, v pátek komise smlouvu s firmou AstraZeneca zveřejnila. Většina klíčových pasáží o cenách a termínech dodávek byla ale začerněna

Komise čelí tlaku na to, aby byla ohledně podmínek společných unijních kontraktů s výrobci vakcín transparentnější. EK proto vyzvala firmy, aby souhlasily se zveřejněním smluv, což AstraZeneca podle některých médií hodlá učinit.

Podle informací, které omylem zveřejnila v prosinci na Twitteru belgická ministryně, platí EU za jednu očkovací dávku od firmy AstraZeneca necelých 1,8 eura (47 korun), což je výrazně méně než u jiných výrobců. Dostává tak vakcínu levněji než třeba USA, jež platí více než dvojnásobek.

Smlouva podle von der Leyenové obsahuje přesně stanovené množství vakcíny, jaké měla AstraZeneca dodat v prosinci a v prvních třech čtvrtletích letošního roku. „AstraZeneca nás také v této smlouvě výslovně ujistila, že žádné jiné závazky nebudou bránit plnění smlouvy,“ uvedla.

Podle předsedkyně EK se vzhledem k rychlosti vývoje vakcíny počítalo s tím, že zpočátku se vyskytnou určité problémy. „To je také v pořádku,“ řekla von der Leyenová. Evropská komise ale požaduje od firmy AstraZeneca vysvětlení, aby se mohlo najít společné řešení.

Není to jako u pekaře

Kritiku na adresu Evropské komise von der Leyenová v rozhovoru s rádiem Deutschlandfunk odmítla. Dohoda byla podle ní uzavřena včas. Skutečnost, že si Británie vakcínu objednala dříve než EU, nemůže mít podle ní na dodávky žádný vliv. „Není to jako u pekaře, kde stojíte ve frontě,“ uvedla. Británie se s firmou AstraZeneca dohodla na dodávce 100 milionů dávek vakcíny, EU si o něco později objednala 300 milionů dávek.

Evropská komise v rámci dohody uzavřené loni v srpnu souhlasila s tím, že zaplatí firmě AstraZeneca 336 milionů eur (8,8 miliardy korun). Mluvčí EK tehdy uvedl, že peníze byly uhrazeny a sloužily na vývoj a výdaje spojené s výrobou vakcíny. Unijní činitelé však tento týden novinářům řekli, že komise zaplatila předem jen část zmíněné sumy a pokud firma nedodrží kontrakt, mohl by podle nich Brusel vymáhat uhrazené peníze zpět.

Agentura Reuters s odvoláním na své zdroje uvedla, že AstraZeneca ve snaze urovnat spor nabídla EU, že dodá v prvním čtvrtletí o osm milionů dávek vakcíny více. EU to ale podle agentury Reuters odmítla, neboť by tak dál dostala méně dávek, než jí podle jejího výkladu smlouvy do konce března přísluší.

Napětí mezi Británií a EU

Kvůli dodávkám vakcíny AstraZeneca roste i napětí mezi EU a Británií. Firma má dva výrobní závody v Británii a dva v EU. Eurokomisařka pro zdravotnictví Stella Kyriakidisová tento týden řekla, že smlouva s firmou AstraZeneca počítá s tím, že když nebude stačit produkce ze závodů, které má AstraZeneca v unijních zemích, mohou ji nahradit vakcíny z těch britských. Firma i britská vláda to odmítají.

Náměstkyně britského ministra spravedlnosti Lucy Frazerová řekla, že na rozdíl od EU nebude Británie zveřejňovat svou smlouvu s firmou AstraZeneca. Podle ní by to ohrozilo národní bezpečnost.

Očkovací látka firmy AstraZeneca zatím není schválena pro nouzové použití v Evropské unii. Čeká se, že Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) doporučí její schválení již v pátek. Evropská komise by jako v minulých případech mohla souhlas s podmínečnou registrací na unijním trhu vydat několik hodin po zveřejnění stanoviska EMA.

Německá média v uplynulých dnech spekulovala, že by mohla unijní agentura doporučit podávání vakcíny jen lidem mladším 65 let. Už ve čtvrtek německá očkovací komise při Institutu Roberta Kocha (RKI) doporučila, aby se vakcína firmy AstraZeneca podávala jen lidem od 18 do 64 let. K účinnosti látky u seniorů podle ní totiž zatím není k dispozici dostatek dat.