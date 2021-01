Skóre PES kleslo na 68 bodů. Nakažených přibylo skoro sedm tisíc

Laboratoře v pondělí provedly celkem 32 076 antigenních testů, PRC testů bylo 25 261. Počet nově nakažených je 6 910, což je o 746 méně než před týdnem. Nejpostiženějším okresem zůstává Trutnov.

Celkem se nyní s covidem-19 potýká 99 934 lidí. 5 852 z nich musí být kvůli svému stavu hospitalizováno. Lidív v nemocnici přibylo oproti neděli o 175. Počet pacientů v těžkém stavu ale klesl o 40 na 992. Podle aktuálních dat ministerstva zdravotnictví s covidem doposud zemřelo 15 618 lidí.

Index PES se oproti neděli o jeden bod snížil. Z kritérií, z kterých se index vypočítává, mělo vliv na bodové ohodnocení zlepšení čtrnáctidenního průměru nakažených na 100 000 obyvatel. Většímu bodovému poklesu ale zabránil růst reprodukčního čísla na 0,93, za což naopak body přibyly. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Další dvě kritéria, čtrnáctidenní průměr nakažených koronavirem mezi seniory a podíl hospitalizovaných s covidem, u kterých se nákaza prokázala až v nemocnici, trvale klesají. Na bodové ohodnocení to ale vliv nemělo.

Epidemie v Česku posledních dnech zpomaluje. V neděli přibylo 2 376 lidí s nákazou covid-19, minulou neděli jich bylo 2 640. Nedělní nárůst představoval nejnižší denní nárůst od 13. prosince.

Za uplynulý týden přibylo v zemi zhruba 48 tisíc nakažených, o týden dříve to bylo přes 56 tisíc, a předtím dokonce skoro 89 tisíc nových případů za týden.

V Praze nárůst stagnuje

V Praze v pondělí testy prokázaly 721 nových případů, což je téměř stejně jako před týdnem. Proti neděli jich bylo o 440 více, o víkendech a svátcích se obvykle však testuje méně než ve všední dny. Aktuálně nakažených je v hlavním městě 9402 lidí.



Od březnového začátku epidemie se v metropoli covid potvrdil u více než 104 000 lidí. Téměř 94 000 z nich se dosud vyléčilo a 1381 lidí s covidem zemřelo.

Nárůst počtu nově nakažených v mezitýdenním srovnání v Praze v posledních dnech stagnuje, v celostátním měřítku klesá. V pátek byl v hlavním městě dokonce denní přírůstek zhruba o 130 případů vyšší než před týdnem.

Přestože je PES již několik dní ve čtvrtém z pěti stupňů rizika, v zemi stále platí pátý stupeň a vláda v nejbližších dnech opatření rozvolňovat neplánuje.



Ministr zdravotnictví Jan Blatný v neděli v pořadu Otázky Václava Moravce řekl, že se Česko do čtvrtého protiepidemického stupně s mírnějšími omezeními přesune nejdřív v polovině února. Tehdy by počet lidí hospitalizovaných s covidem mohl klesnout pod tři tisíce.

Očkovací systém se otevírá pro zdravotníky

Od úterý se mohou do systému k očkování registrovat také zdravotníci. Nyní však systém bude sloužit spíše pro přihlášení než k rezervaci termínů, v Česku totiž není dostatek vakcín. Podle vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného by měl systém registrací zdravotníků začít jejich registrace přijímat kolem poledne.

Blatný v neděli v České televizi uvedl, že očkování prioritní skupiny, v níž jsou také zdravotníci a lidé v domovech seniorů, se asi o měsíc zpozdí. Původně mělo být hotové do konce února.

Aktuální PES skóre v krajích zelený (0–20)

žlutý (21–40)

oranžový (41–60)

červený (61–75)

fialový (76–100) 68 celá ČR Hlavní město Praha absolutně na 100 tisíc PES skóre: 61 Aktivních případů: 19420 1466,5 Případů 25. 1. 700 7647,8 Potvrzené případy 101278 7647,8 Vyléčených 80578 6084,7 Mrtvých 1280 96,7 Středočeský kraj absolutně na 100 tisíc PES skóre: 72 Aktivních případů: 21953 1584,9 Případů 25. 1. 978 8733,7 Potvrzené případy 120974 8733,7 Vyléčených 97568 7043,9 Mrtvých 1453 104,9 Jihočeský kraj absolutně na 100 tisíc PES skóre: 63 Aktivních případů: 9167 1423,3 Případů 25. 1. 299 8076,0 Potvrzené případy 52016 8076,0 Vyléčených 41875 6501,5 Mrtvých 974 151,2 Plzeňský kraj absolutně na 100 tisíc PES skóre: 71 Aktivních případů: 9794 1660,3 Případů 25. 1. 400 8138,5 Potvrzené případy 48009 8138,5 Vyléčených 37543 6364,3 Mrtvých 672 113,9 Karlovarský kraj absolutně na 100 tisíc PES skóre: 84 Aktivních případů: 6510 2209,3 Případů 25. 1. 182 7550,3 Potvrzené případy 22248 7550,3 Vyléčených 15200 5158,4 Mrtvých 538 182,6 Ústecký kraj absolutně na 100 tisíc PES skóre: 70 Aktivních případů: 11312 1377,9 Případů 25. 1. 426 7552,3 Potvrzené případy 62002 7552,3 Vyléčených 49606 6042,4 Mrtvých 1084 132,0 Liberecký kraj absolutně na 100 tisíc PES skóre: 73 Aktivních případů: 9595 2162,5 Případů 25. 1. 423 9779,8 Potvrzené případy 43392 9779,8 Vyléčených 33239 7491,5 Mrtvých 558 125,8 Královéhradecký kraj absolutně na 100 tisíc PES skóre: 76 Aktivních případů: 16107 2919,8 Případů 25. 1. 633 10964,6 Potvrzené případy 60486 10964,6 Vyléčených 43603 7904,1 Mrtvých 776 140,7 Pardubický kraj absolutně na 100 tisíc PES skóre: 64 Aktivních případů: 10089 1930,3 Případů 25. 1. 437 9509,0 Potvrzené případy 49700 9509,0 Vyléčených 39038 7469,1 Mrtvých 573 109,6 Kraj Vysočina absolutně na 100 tisíc PES skóre: 65 Aktivních případů: 7226 1417,4 Případů 25. 1. 286 9390,9 Potvrzené případy 47876 9390,9 Vyléčených 39877 7821,9 Mrtvých 773 151,6 Jihomoravský kraj absolutně na 100 tisíc PES skóre: 65 Aktivních případů: 18248 1530,9 Případů 25. 1. 557 7486,1 Potvrzené případy 89234 7486,1 Vyléčených 69339 5817,1 Mrtvých 1647 138,2 Olomoucký kraj absolutně na 100 tisíc PES skóre: 68 Aktivních případů: 9797 1915,0 Případů 25. 1. 461 10891,2 Potvrzené případy 55719 10891,2 Vyléčených 45010 8797,9 Mrtvých 912 178,3 Zlínský kraj absolutně na 100 tisíc PES skóre: 55 Aktivních případů: 9904 1408,9 Případů 25. 1. 298 8818,8 Potvrzené případy 61994 8818,8 Vyléčených 51142 7275,1 Mrtvých 948 134,9 Moravskoslezský kraj absolutně na 100 tisíc PES skóre: 63 Aktivních případů: 25037 2085,5 Případů 25. 1. 721 9587,9 Potvrzené případy 115106 9587,9 Vyléčených 88231 7349,3 Mrtvých 1838 153,1 Zdroj: Otevřená data ÚZIS. Mapa je obarvena podle aktuálního skóre PES v daném kraji, výpočet iDNES.cz.

Česko dostalo zatím kolem 250 tisíc dávek vakcíny, většina je od výrobce Pfizer/BioNTech. Naočkováno bylo 196 tisíc dávek. V ČR je také asi 8 600 dávek vakcíny od druhého výrobce, americké firmy Moderna.



Další dávky by podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbory Peterové měly přijít ještě do konce tohoto týdne. V únoru by jí pak mělo být dalších 110 tisíc dávek. Původně měla Moderna už v lednu dodat 80 tisíc dávek, nakonec dodá zhruba čtvrtinu.