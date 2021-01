Kvůli covidu se čeká na vyšetření i měsíce, lhůty natahují nevychovanci

Volné termíny na vyšetření na jižní Moravě urychleně mizí, „fronty“ se neustále natahují a čekací doby u neurologů, ortopedů, urologů či očních lékařů se tak často počítají ne na týdny, ale spíš na měsíce.

Koronavirus totiž přináší i vedlejší problémy. Nemalá část lidí, kteří onemocní covidem-19 nebo se ocitnou v karanténě, totiž k doktorovi bez ohlášení nepřijde, v termínové listině vytvoří díru a pak rovnou řeší nové datum vyšetření. A spirála čekacích lhůt se roztáčí ještě víc.

Situaci navíc nenahrává ani skutečnost, že někteří ambulantní specialisté vyžadují od pacientů negativní test na koronavirus. Týká se to hlavně zubařů. „Překvapilo mě, když jsem volala do ordinace a chtěla se domluvit na vyšetření. Sestra mi nabídla termín, ale jen pod podmínkou, že s sebou přinesu negativní test, jinak mě zubař nepřijme,“ divila se pětapadesátiletá Anna V., která dochází k zubaři v Brně.

Podle předsedy jihomoravské organizace Sdružení praktických lékařů Ivo Procházky je přitom logické, že se lékaři proti koronaviru chrání. Dokonce sám své pacienty, než mají jít na odbornou prohlídku, testuje.

„Vzhledem k charakteru vyšetření právě u zubařů existuje větší riziko nákazy. Proto se nedivím, že část z nich negativní test na koronavirus požaduje a já sám jsem ochoten ho pacientům provést,“ prohlásil Procházka, přestože i on přiznává problém s přeplněnou ordinací.

Podmínka negativního testu před vyšetřením je individuální, ale pacienti musejí počítat s tím, že se s požadavkem setkat mohou. Navzdory tomu, že plošné nařízení k takovému postupu dosud neexistuje. „Ani my negativní test zatím oficiálně nepožadujeme,“ poznamenal například předseda břeclavského sdružení České stomatologické komory Pavel Trojan.

Bez objednání, zato s křikem

Lékaři nicméně všechny pacienty žádají, aby byli trpěliví, shovívaví a ohleduplní. Ambulantní specialisté se totiž mnohem častěji než dřív setkávají se situacemi, kdy lidé na vyšetření nepřijdou a ani to předem nenahlásí. Někteří zase chodí, aniž by si termín domluvili, a jsou pak agresivní.

„Jsme pod mnohem větším tlakem, protože se k nám hlásí také akutní pacienti z vedlejšího Kyjova, kde mají větší výskyt covidu a ambulance fungují omezeně. Snažíme se situaci korigovat alespoň po telefonu. Obvoláváme starší pacienty. Volají i sami, protože se stále bojí přijít na vyšetření, aby se nenakazili. Proberu tedy s nimi jejich stav po telefonu, pošlu jim recept a dohodneme další termín vyšetření za tři měsíce. Jsou ale i takoví, kteří přijdou bez objednání a potom na nás křičí,“ přiblížila hodonínská neuroložka Marie Hudečková.

Plno v ordinaci má i její kolegyně z Brna Alena Rohlíková. „Když to srovnám s loňskou jarní vlnou pandemie koronaviru, pacientů chodí skutečně více. Na druhou stranu přibývá těch, kteří na vyšetření nedorazí a ani to předem neohlásí, což situaci dost komplikuje. Ale občas to nemá vůbec nic společného s covidem, jsou prostě nevychovaní,“ prohlásila Rohlíková.

Že jsou ordinace plnější, než je obvyklé, potvrzuje i Michal Švec, který se dlouhodobě věnuje online objednávání pacientů a založil i webový portál Návštěvalékaře.cz. Problém je podle něj především u neurologů, ortopedů, urologů a očních lékařů.

„Najít očaře nebo ortopeda je velký problém i za normálních okolností, teď je to ještě horší. Čekací lhůty na objednání jsou natolik dlouhé, že lidé často končí na pohotovosti, když už jsou potíže opravdu akutní,“ upozornil Švec.

Telefony zvoní neustále

Také on prosí žadatele, aby byli shovívaví. Vzhledem k tomu, kolik pacientů a zájemců o konzultaci a objednání se v koronavirové době snaží každý den do ordinací dovolat, telefony jsou podle něj téměř permanentně obsazené. A možnosti zavolat zpět ze strany personálu ordinace jsou natolik omezené, že není reálné vše zvládnout.

„Bohužel se lékařům kvůli covidové situaci často stává, že pacienti na poslední chvíli ruší objednané termíny, protože nastoupili karanténu, zároveň si rovnou domlouvají náhradní. Systém se tak zaplňuje rychleji,“ potvrdil také Švec častý problém posledních měsíců.

Co se negativního testu na koronavirus týče, s ním pacienti musí občas počítat u některých specialistů, zato vždy v nemocnici před operací. A data jasně ukazují, že takové opatření má smysl.

„Všem pacientům, kteří k nám přicházejí na akutní i plánované zákroky, děláme antigenní testy. Pokaždé máme nějaký záchyt. V jeden den jsme provedli například 87 testů, z toho pět bylo pozitivních. Většinou zákrok odložíme, ale někdy prostě lékaři musí operovat i covidového pacienta,“ uvedla mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá.