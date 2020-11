Pediatrička z Brna zemřela na covid. Stovky dětí nemají kam docházet

Devětapadesátiletá lékařka Yveta Tomanová zamřela náhle a nečekaně 12. listopadu. „V tuto chvíli není zcela jasné, zda zde bude možné pokračovat v poskytování zdravotnických služeb i v příštím roce 2021,“ píše na webu kolektiv dětské ambulance.

Zatím je zajištěn chod ordinace v brněnských Černých Polích do 22. prosince lékařkou Hanou Maršálkovou, která ale od ledna 2021 přebírá svou lékařskou praxi, kterou si zakoupila letos v květnu.

„V současné chvíli hledáme lékaře, který by nadále pokračoval v zajištění lékařské péče,“ dodává ordinace s tím, že lidé mají pro aktuální informace sledovat web www.detska-ambulance.cz.

Sehnat plnohodnotnou náhradu je však při dlouhodobém nedostatku praktiků nebo pediatrů dost složitý úkol. Už tak obtížně řešitelnou situaci navíc komplikuje koronavirová nákaza a protiepidemická opatření.

Rodiče, kteří se o úmrtí doktorky Tomanové dozvěděli, proto raději co nejrychleji shánějí jiné ordinace, kam by své děti přehlásili.

„Ordinace to byla opravdu velká, kdysi se tam střídalo pod doktorkou Tomanovou více lékařek. Já jsem měla štěstí, vzala mě doktorka, jejíž ordinace je nedaleko. Ale nejspíš hrálo velkou roli to, že v dubnu čekáme další dítě a budeme potřebovat od malinka intenzivní péči. Pokud nepřijde do ordinace plnohodnotný nástup, nevím, kam se všechny ty děti přesunou,“ řekla MF DNES jedna z matek, která si nepřála uvést jméno.



Brno ani městská část náhradníka neseženou

Podle ní byla doktorka dobrá a přívětivá k dětem, sama k ní své dítě přihlásila na doporučení. Váží si jí i další. „Vždy byla poctivá a pečlivá. Nikdy mě neodbývala a děti ji také měly rády. Jednou po očkování syn prohlásil, že chce být také doktorem,“ svěřila se třeba Brňanka Kateřina Munclingerová.

Zástup v ordinaci je díky lékařce Maršálkové zajištěn od středy do pátku. Ale už jen na několik týdnů. Městská část Brno - sever, kam ordinace spadá, s hledáním lékaře nepomůže.

„Primárně a zásadně my už nemáme ani jako správci s poliklinikou nic společného, co přešla pod město Brno k 1. říjnu. Jako městská část o tom nevíme, ani s poliklinikou nemáme co do činění. Nevím, jak to tam je s nájemci. Samozřejmě, pokud tam taková situace je, tak je to nepříjemné a nemilé. Ale jak říkám, už tam nemáme žádné kompetence,“ uvedl starosta Martin Maleček (SOL).

I samo Brno lékaře neřeší. „Garantem zdravotnické sítě jsou přímo zdravotní pojišťovny. Město Brno objekt této polikliniky dalo do správy Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, které je ovšem pouze správcem objektu,“ potvrdila mluvčí brněnského magistrátu Kateřina Gardoňová.

V městské části najdou lidé dětského lékaře třeba na poliklinice na Halasově náměstí, na Černopolní nebo Rotalově ulici. Rodiče mohou zkusit přehlásit své děti tam. „To není kompetence městské části, nevím, kdo je kam přihlášen, k jakým lékařům. Dneska je to tak, že se kdokoliv může přihlásit ke komukoliv. Lékaři nemají spádové obvody, jako to bývalo kdysi, takže se nedá odhadnout, kolik pacientů kam dochází,“ dodal Maleček.

„V Brně jsou na tom lékaři ještě dobře, horší je venkov“

Bídnou bilanci aktivních obvodních lékařů si uvědomuje i předseda Sdružení praktických lékařů na jižní Moravě Ivo Procházka. „Dětští lékaři jsou na tom obecně velmi špatně. Řeší se opakovaně jejich značný deficit, i když Brno je na tom pořád relativně dobře,“ líčí.



Jak poukazuje, do Brna se začínají stahovat dětští pacienti z okolních oblastí. „Zemřela třeba lékařka, která měla na starost Křtiny a Babice. Nebyl, kdo by to převzal, takže se to samozřejmě z obou vesnic stáhlo do Brna. Dál Sloup v Moravském krasu - vesnice poměrně veliká s devítiletkou. Dětská lékařka skončila a region je kompletně bez dětského lékaře. V Letovicích taky. Rodiče ze všech těchto regionů jsou nuceni jezdit desítky kilometrů do Brna. Okrajové oblasti už mají zahlcené ordinace, i ty z mimobrněnského regionu. Je to velký problém,“ dodává Procházka. Osobně – byť lékař pro dospělé – už proto bere i patnáctileté pacienty, protože nemají kam jít.

I přesto si myslí, že lidé z Černých Polí by nového lékaře měli najít. „Na periferii jsou ordinace teď zahlceny, ale v Brně určitá kapacita je, byť omezená a budou muset hledat. Není to tak, že přijdou do první ordinace a lékař je vezme. Je to velký problém,“ dodává Procházka.

Poslední rozloučení s lékařkou Yvetou Tomanovou se koná v úzkém rodinném kruhu v pondělí 23. listopadu v brněnském krematoriu.