Pomozte míchat vakcíny, prosí kolegy nemocniční lékárníci. Pro dobrý pocit

Český MMA zápasník Karlos Vémola se stal ve středu v Brně šampionem organizace Oktagon ve střední váze do 84 kilogramů....

Městský byt v centru Brna získala dcera političky za třetinu

Do pomyslné knihy o podivných investicích brněnských politiků do nemovitostí přibyl další příběh. Nejdříve do pronájmu...