Napřed nevěděly, čemu čelí. Teď se sestry bojí, aby zvládly nápor pacientů

První linie v armádě i v nemocnici Když profesně začínal, měl v kolonce zaměstnání uvedeno všeobecná sestra. Po šesti letech v nemocnici se ale Lukáš Slejška rozhodl vstoupit do armády, kde zastává funkci zdravotníka obvaziště – poskytuje akutní péči v bitevních podmínkách.

„V případě bojové operace jsem členem první skupiny, která zabezpečuje základní životní funkce vojáků,“ vysvětluje čtyřiatřicetiletý Slejška, jenž slouží u praporu v Bučovicích na Vyškovsku.

Se stejným nasazením jako v armádě nyní bojuje s covidem-19 ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. A to se ještě před dvěma lety účastnil mise v Afghánistánu, kde poskytoval zdravotní péči a přepravoval raněné. „Nejnáročnější byla situace, kdy na naši patrolu zaútočil sebevražedný atentátník s výbušninami. Jedno naše obrněné vozidlo se převrátilo a zranilo se pět mužů. Na místě jsem poskytoval první pomoc,“ vzpomíná voják, který při akcích v terénu šil rány i trhal zuby.



Lukáš Slejška ošetřuje vojáky na bitevním poli, pomáhá i v nemocnici, kde se starají o covidové pacienty. Lukáš Slejška ošetřuje vojáky na bitevním poli, pomáhá i v nemocnici, kde se starají o covidové pacienty. Na nebezpečí a práci pod tlakem je zvyklý, což se hodí i v brněnské nemocnici. „Původně jsem pomáhal na urologickém oddělení, ale v lednu jsem nastoupil na anesteziologickoresuscitační kliniku, kde už je to velmi náročné jak fyzicky, tak psychicky,“ popisuje Slejška, jenž poskytuje ošetřovatelskou péči a spolu se sestrou se stará o pacienty v nemocničním boxu.

Vojenská akce je podle něj velmi odlišná hlavně kvůli tomu, že první pomoc musí zajistit sám. Přesto chová ke zdravotníkům velký respekt. „Na misi je velké riziko, že vás někdo zraní nebo zabije, musíte být neustále ve střehu. V nemocnici má sestra obrovskou zodpovědnost za pacienty a stejně jako já nesmí chybovat. Každá práce má to svoje,“ uzavírá. (škr)