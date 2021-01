Ampulka vakcíny proti covidu se prodraží. Pfizer účtuje i šestou dávku

Informaci, kterou přinesla zahraniční média, serveru iDNES.cz potvrdil ministr zdravotnictví Jan Blatný. „Respektive za stejnou cenu dostaneme méně plat. Pfizer tvrdí že smlouvu dodrží, protože je vázána na dávky, ne lahvičky,“ uvedl.

Když se totiž uzavíraly smlouvy mezi státy a firmami Pfizer a BioNTech, které vakcínu vyvinuly, počítaly obě strany s naočkováním pěti lidí z jedné ampulky. A tomu odpovídalo také schválení Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA).

Z jedné ampulky však lze natáhnout šest dávek, a to protože se v nich nachází „pro jistotu“ přebytečná látka. Některé státy toho proto začaly využívat. A na konci prosince s tímto postupem přišel i premiér Andrej Babiš.

„Potvrdilo se to v USA, tento postup schválilo i izraelské ministerstvo zdravotnictví a od rána mám informace z mnoha českých nemocnic, že se z jedné ampule dá bez problému natáhnout šest dávek,“ uvedl tehdy premiér Babiš na Twitteru. A uvedl, že o posouzení požádá šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou.

V pátek 8. ledna pak EMA využívání šesti dávek vakcíny z jedné lahvičky povolila. S tím se také aktualizovala produktová informace výrobku. A jelikož smlouvy slibují dodaný počet dávek, nikoliv lahviček, znamená to méně dodaných plat za stejnou cenu.

„Asi bude třeba se oprostit od počítání na plata či na lahvičky a zvyknout si počítání na dávky. Dávka je to, co je vázáno ve smlouvě a čemu musí Pfizer dostát,“ uvedl už dříve Blatný.



Podstatné to je i v souvislosti s počtem dodaných dávek. Firma totiž nyní snižuje plánované dodávky, které také slíbilo do poloviny února zase dorovnat.

„Byl změněn takzvaný souhrn o léčivém přípravku (SPC) z pěti dávek v lahvičce na šest. A to s sebou nese tu základní rozlišnost v tom, jak dodávky počítají centra a jak s nimi počítá Pfizer. Společnost Pfizer dodrží v brzké době na sto procent dodávky do Evropské unie, ale to je dáno právě tím, že nyní Pfizer počítá s šesti dávkami na lahvičku, nikoliv s pěti dávkami. Počet dávek, nikoliv plat, bude dorovnán do poloviny února,“ uvedl dále Blatný.

Nespokojenost ze zemí EU

To se nelíbí řade zemí Evropské unie. „Dříve jsme dostali šest ampulek na každých třicet dávek vakcíny, které jsme si objednali. Teď jich dostáváme jenom pět,“ řekla třeba Melanie Leonhardová, ministryně zdravotnictví německého Hamburku. „V důsledku tohoto snižování dodávek se horší situace v regionech,“ cituje Leonhardovou list Financial Times.



Problém je třeba v tom, že země již se šesti dávkami počítaly, nyní tak řeší třeba jak přeočkovat ty, kteří již dostali první dávku. Třeba italská vláda dokonce zvažuje firmu žalovat.

„Dodávky zemím poskytneme v souladu se schválenými dohodami, které jsou vždy založené na počtu dávek, nikoliv ampulek,“ uvedl Pfizer v reakci pro Financial Times. List dále cituje nejmenovaného představitele seznámeného se situací, podle kterého je dle Pfizeru v pořádku naplnit své smluvní závazky s evropskými zeměmi a zbylé dávky dodat rozvíjejícím se zemím.

Česko dostalo zatím kolem 250 tisíc dávek vakcíny, většina je právě od výrobce Pfizer/BioNTech. Vyočkováno bylo 196 tisíc dávek. V ČR je také asi 8 600 dávek vakcíny od druhého výrobce, americké firmy Moderna. Další by podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbory Peterové měly přijít ještě do konce tohoto týdne. V únoru by jí pak mělo být dalších 110 tisíc dávek. Původně měla Moderna už v lednu dodat 80 tisíc dávek, nakonec dodá zhruba čtvrtinu.