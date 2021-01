Blahuta ze zdravotních důvodů skončil jako koordinátor pro vakcinaci

„Vyšel jsem dnes vstříc panu doktoru Blahutovi, který se s ohledem na svůj zdravotní stav vzdává funkce národního koordinátora pro vakcinaci. Panu doktorovi tímto děkuji za vykonanou práci. Funkcí jsem pověřil Kateřinu Baťhovou, která se danou agendou rovněž zabývá,“ reagoval Blatný.

Blahuta svůj odchod nechtěl komentovat. „Nebudu to komentovat a jsem strašně rád, že je to za mnou,“ řekl odcházející koordinátor Deníku N. S médii příliš nekomunikoval ani ve své funkci. „Opravdu to není mojí náplní práce, na to jsem primárně najat nebyl. Nemůžete se zlobit, když na tiskových konferencích nevystupuji, protože v tu dobu trávím čas na pracovních setkáních,“ řekl před několika dny v rozhovoru pro iDNES.cz.



„Jako národní koordinátor očkování jsem k ruce panu ministrovi. Řídím a kontroluji celý proces očkování, a to za pomoci národního dispečinku očkování a krajských koordinátorů,“ popisoval Blahuta nedávno svou práci.



Ve funkci působil necelé dva měsíce. Dříve vedl Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Funkci ředitele opustil na vlastní žádost v prosinci 2017, média tehdy jeho rezignaci spojovala se zaváděním systému elektronických receptů.



Blatný pověřil novou národní koordinátorkou Kateřinu Baťhovou, která na ministerstvu zdravotnictví dříve působila jako předsedkyně koordinační skupiny pro Evropskou unii. Pro resort začala pracovat po ukončení magisterského studia mezinárodních vztahů na Metropolitní univerzitě v Praze.