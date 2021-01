Systém rezervací očkování obstál, rozvolnění zatím nebude, říká Blatný

„Kdyby neobstál, celý by spadl, a to se nestalo,“ říká v rozhovoru pro MF DNES Blatný, který komentuje i podvody s vakcínami a říká, že rozvolňování opatření je zatím daleko.



Ráno (rozhovor vznikal 15. 1. v deset hodin dopoledne) byl spuštěn centrální rezervační systém na očkování pro seniory ve věku 80+. Chvíli po spuštění systém ale „zamrzal“, bylo nutné čekat na PIN1 i PIN2. Zájem desetitisíců lidí jste přeci museli čekat. Kde se stala chyba?

Nikde se nestala chyba a určitě ne v tom systému. Opravdu hned na začátku bylo naráz přihlášeno více než 170 tisíc lidí, na lince 1221 bylo permanentně 40 tisíc lidí a já bych naopak s ohledem na tato čísla docela pyšně řekl, že systém to ustál, a že běží.

Určitý, krátkodobý zádrhel byl na straně odesílání PIN kódů. To ale není problém, který by byl na straně systému, ale operátorů. Nepřehazuji na nikoho vinu, ale i podle sdělení operátorů, které mám zprostředkované od dispečinku, množství odeslaných sms zpráv bylo obrovské. Operátoři byli požádáni o navýšení svých kapacit, což se stalo, obratem to udělali. A to je další důkaz toho, že věci fungují a jsme schopní operativně reagovat na požadavky lidí. Toto není moje snaha to na operátory hodit, ale zájem je obrovský. A stane se vám i na silvestra, že se nedovoláte. A tato zátěž byla nesmírná. Uvědomme si, že to je obrovský nápor, a v současné době neběží nikde v České republice žádný takový software, který by byl takto zatížen.