V Česku začalo očkování vakcínou od Moderny, kraj má přes osm tisíc dávek

Podle zájmu dostaly téměř pět tisíc vakcín domovy pro seniory, dva tisíce domovy se zvláštním režimem a 1 500 domovy pro osoby se zdravotním postižením.



„Nám přivezl 26 ampulí hned ráno tým z fakultní nemocnice, který zaškolil naše zdravotnice. Z každé ampule lze získat deset vakcín, takže obratem začalo očkování 260 zaměstnanců a klientů, kteří projevili zájem, nebo dali souhlas jejich opatrovníci,“ řekla Bohdana Rywiková, mluvčí ostravského Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením.

Centrum má nyní okolo 560 zaměstnanců a klientů. „Ne všichni ale vakcínu chtějí a někteří ji zatím ani dostat nemohou, protože nákazu nedávno prodělali,“ podotkla mluvčí s tím, že očkování zájemců potrvá v centru až do pondělí.

Ode dneška už se může na očkování hlásit i veřejnost, zatím jen senioři ve věku nad 80 let. Kdo potřebuje pomoc, může požádat radnici obce, v níž žije, nebo krajský úřad.



„Stejně jako našim seniorům pomáháme s nákupy, a to s pomocí dobrovolných hasičů, budou jim pracovníci radnice pomáhat i s registrací k očkování. Zájemci se mohou ve všední dny od 8 do 16 hodin obrátit na vedoucího odboru sociálních věcí nebo vedoucí oddělení sociální práce,“ řekla mluvčí Slezské Ostravy Jana Pondělíčková.

„V Ostravě žije přes 12 tisíc seniorů starších 80 let. Kdo bude potřebovat pomoc, může využít i bezplatnou linku Městské policie Ostrava. Když to bude zapotřebí, seniory navštíví doma strážníci nebo dobrovolníci z Adry,“ uvedl ostravský primátor Tomáš Macura.

S registrací seniorům pomůže i kraj, a to na bezplatné telefonní lince s číslem 800 720 210, která ode dneška funguje denně od 8 do 18 hodin, a to včetně víkendů.