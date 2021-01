Systém rezervací funguje dobře, řekl Babiš. Dzurillu navrhne na vyznamenání

„Pana Dzurillu navrhnu na státní vyznamenání. Protože si to zaslouží a dělá skvělou práci. Zkrátka to zvládli, funguje to a není důvod stále něco kritizovat,“ pochválil Dzurillu na sobotní tiskové konferenci po jednání v Lánech Babiš.

Zároveň odmítl, že by byl systém nějak problematický. „Technické problémy byly na straně nemocnic. Vyřešilo se to a říkáme, že všechno funguje,“ řekl.

V Česku se v pátek v osm ráno spustil rezervační systém očkování proti koronaviru. Ten je v první fázi určen seniorům nad 80 let. Zhruba po hodině od spuštění systém hlásil, že kapacita je vyčerpaná. Web navíc začal kolabovat krátce po spuštění. Druhý den dokonce spadl celý systém Reservatic. Problémy s připojením do centrálního rezervačního systému hlásily během soboty nemocnice v Praze a v Ostravě.

„Evidujeme 105 167 občanů, kteří byli naočkováni. V registračním systému evidujeme 131 tisíc registrovaných,“ dodal s tím, že seniorů nad 80 let se zarezervovaným termínem je v současné chvíli 24 458 z nich.

Na základě registrace bylo v sobotu naočkováno 1671 lidí, uvedl Babiš.



Stát podle Babiše čeká na upřesnění od dodavatele vakcíny, farmaceutické firmy Pfizer, jak se budou v příštím týdnu krátit dodávky. Firma plánuje omezení dodávek do Evropy, aby mohl pracovat na zvýšení výrobní kapacity. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová v pátek prohlásila, že objem nasmlouvaný pro první čtvrtletí firma doručí ve slíbeném období.

Pfizer má omezenou distribuci vakcín oproti plánu podle Babiše nahradit v únoru. „Podle plánu máme dostat 93 600 vakcín v příštím týdnu na 31 očkovacích míst. Snížení bude asi 40 až 50 procent. Dodávky, které by měly být nižší příští týden, by měl Pfizer nahradit ještě v únoru,“ uvedl.



Vláda požádá opět o prodloužení nouzového stavu

Vláda v pondělí požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii koronaviru. Prodloužit by se mohl o dalších 30 dní, předpokládá Babiš.

„Předpokládám, že ministr zdravotnictví Blatný přijde s tímto návrhem (prodloužení nouzového stavu, pozn. red.). V pondělí vláda musí rozhodnout a požádat o prodloužení nouzového stavu, předpokládám o 30 dní. Máme stále vysoký počet nakažených a lidí v nemocnicích,“ uvedl a jako jeden z důvodů prodloužení nouzového stavu uvedl i výskyt britské mutace koronaviru v Česku.