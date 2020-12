Babiš chce z ampule vakcíny použít šest dávek místo pěti, tlačí na Brusel

„Potvrdilo se to v USA, tento postup schválilo i izraelské ministerstvo zdravotnictví a od rána mám informace z mnoha českých nemocnic, že se z jedné ampule dá bez problému natáhnout šest dávek,“ uvedl premiér Babiš na Twitteru v reakci na návrh ohledně očkování vakcíny proti nemoci covid-19.



Podle Babiše by schválení návrhu ze strany Evropské komise znamenalo, že by Evropská unie měla namísto 300 milionu vakcín dávek až 360 milionů. Česko by z objednaného množství mělo o 1,6 milionů dávek navíc. „Doufám, že to bude předsedkyně EK urychleně řešit,“ dodal Babiš.



Andrej Babiš @AndrejBabis Dnes večer jsem požádal předsedkyni EK @vonderleyen, aby @EMA_News urychleně schválila možnost očkovat šest dávek z jedné ampule Pfizeru namísto pěti.

Až 19 tisíc dalších dávek vakcíny proti nemoci covid-19 by mělo do Česka podle ministerstva zdravotnictví dorazit ve čtvrtek. Očkovací látky si přerozdělí i jednotlivé nemocnice v krajích. Původně měly další ampule dorazit v pondělí, dodávky v celé Evropě ale podle společnosti Pfizer zdržely problémy s logistikou.

V České republice se začalo s očkováním proti nemoci covid-19 stejně jako v dalších zemích EU v neděli 27. prosince, a to ve čtyřech pražských a dvou brněnských nemocnicích.

První dávky vakcíny v Ústřední vojenské nemocnici podali zdravotníci právě Babišovi a válečné veteránce Emilii Řepíkové. Každý, kdo podstoupí vakcinaci, bude muset být po zhruba 21 dnech přeočkovaný druhou dávkou.