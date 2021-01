Pražské městské části se přou kvůli očkování, některé dostávají méně vakcín

Rozporuplné emoce vyvolává v Praze očkování seniorů starších 80 let. Ti, na které se nedostalo, se ptají, proč sousedé z vedlejší městské části už vakcínu mají. Proti sobě jdou jednotlivé pražské radnice, kritizují stát i magistrát. Mezitím přicházejí zprávy, že vakcín bude méně, než dodavatelé slíbili. A to může spory o nedostatkovou komoditu ještě více vygradovat.



V rychlosti očkování patří v metropoli k úspěšnějším Praha 7, 3, 1 a 2.

„Jestli se někdo cítí ukřivděný, tak to není naše věc. Naší povinností je postarat se o naše občany, kvůli tomu nás zvolili, a ostatní ať se snaží víc. Já na tom pracuji s naší starostkou od Vánoc téměř 24 hodin denně. Pan primátor jen fňuká do médií, jak vláda nic nekoordinuje, a na to my nemáme čas,“ komentuje situaci místostarostka Prahy 2 Alexandra Udženija (ODS).

„V distribuci vakcín je politika“

Právě kvůli nesymetrickému postupu v jednotlivých částech metropole se v dopisu na primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) obrátil starosta Prahy 8 Ondřej Gros (ODS).

„Nemohu mít jiný pocit, než že přístup je motivován politicky – tedy že jsou upřednostňovány městské části, které mají přátelské vztahy se současným vedením hlavního města Prahy. Pokud by to byla pravda, jedná se v takové otázce, jako je očkování, opravdu o neuvěřitelný, a troufám si tvrdit, i neomluvitelný postup,“ píše mimo jiné Gros.

Primátor s kritikou systému očkování souhlasí, ale nepovažuje sebe ani magistrát za původce problémů. „Musím odmítnout tvrzení, že by rozdělování vakcín v Praze bylo záměrně řízeno magistrátem podle politické příslušnosti starostů městských částí. Vláda nyní neposkytuje krajům ani potřebné informace. Řízení očkování z pozice krajského koordinátora je v Praze odmítáno premiérem,“ uvedl primátor.

Covid v Praze v číslech V Praze přibylo v sobotu 475 potvrzených případů koronaviru, o deset méně než před týdnem. S nákazou covid-19 dosud v hlavním městě zemřelo 1 366 lidí. Od březnového začátku epidemie odhalily laboratoře v Praze 103 727 nakažených. Více než 92 tisíc z nich se již vyléčilo. V metropoli je aktuálně zhruba 10 200 lidí s potvrzeným covidem, většina z nich má mírný průběh. Denní počty zemřelých se v Praze v lednu většinou drží nad deseti. V úterý bylo obětí 13, ve středu 11 a ve čtvrtek 16. Za sedm dní do soboty bylo v Praze evidováno 335 nakažených na 100 tisíc obyvatel.

Gros uvádí, že Praha 8 kvůli očkování zřídila několik telefonních linek, připravila dopravu a doprovod občanů s pohybovým omezením, má vybavené prostory a materiál pro vznik očkovacího centra.

„Pro něj jsme požádali již 12. ledna o potřebný status. Zatím bez kladné odpovědi z vaší strany,“ popisuje mimo jiné v dopisu primátorovi z 19. ledna. Podle místostarostky Prahy 8 Vladimíry Ludkové (ODS) nemělo očkovací centrum schválení od magistrátu ani včera.

Magistrát všechny městské části obeslal e-mailem s metodickými pokyny pro očkovací místa ve čtvrtek, tedy v době, kdy o vakcínách jednali také pražští zastupitelé. Pod e-mailem je podepsané Operační středisko krizového štábu hl. m. Prahy. V jedné ze tří příloh jsou informace o zřizování očkovacích míst. „To může provozovat zařízení s oprávněním k poskytování zdravotních služeb,“ upřesňuje dokument.

Pražská radní pro sociální a zdravotní oblast Milena Johnová (Praha sobě) hlavní město hájí tím, že premiér Andrej Babiš (ANO) nedal metropoli větší kompetence. „Vysvětlil specifickou roli Prahy v řízení očkování: Vy rozhodně nebudete řídit rozdělování vakcín, zapomeňte na to,“ citovala Babiše Johnová. Podle některých ale instrukce přišly pozdě. „Reálně hrozí situace, že už budeme mít čím očkovat, ale nebudeme mít kde očkovat. Pokud bychom měli čekat, co nám přijde v metodických pokynech od pana primátora nebo paní Johnové nebo shora, kde si myslím, že je to méně chaotické než na městě, tak bychom teď neměli naočkovaného nikoho,“ říká místostarostka z Prahy 2 Udženija.

„Koordinátor nám nedal číslo“

Praha 10 se pro změnu s kritikou nerovnoměrně rychlého očkování v městských částech obrátila na koordinátora Davida Doležila, který je zároveň ředitelem Městské polikliniky Praha. Ten již reagoval.

„Obecně mohu nyní sdělit, že by se očkování mělo dít cestou centrálního rezervačního systému, aby nevznikla diskrepance mezi dodávkou vakcín a počtem očkovaných osob, a to i s ohledem na dodávky. Doplácíme zde všichni na špatně připravenou centrální strategii očkování a nedostatek informací, které ji provázejí,“ uvedl mimo jiné ve své odpovědi Doležil.

Ani jeho přístup se ale nevyhnul kritice například z Prahy 2. Místostarostka Udženija uvedla, že na kolegiu radních městských částí pro sociální oblast Doležil odmítl na její výzvu sdělit přítomným své telefonní číslo. „Přijde mi opravdu absurdní, že úředník, který má být koordinátor a něco organizovat, na sebe poskytne jen e-mail. Když jsem poslala SMS premiérovi kvůli očkování, tak mi zavolal zpět do dvou minut,“ dodává místostarostka Udženija.