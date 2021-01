Návrh pro otevření skiareálů: výhody pro místní, malá obsazenost či respirátory

Otevření skiareálů závisí na protiepidemickém systému (PES), jehož nový návrh ministr zdravotnictví Blatný dnes na vládním jednání také předloží. Ministr Havlíček chce domluvit otevření lyžařských center už poněkolikáté.

Naposledy mu stopku dala vláda v pondělí, kdy chtěl ministr lyžování povolit už od pátku. Vláda chce ale na horách opatření přísnější.

Otevření skiareálů kategoricky odmítá především vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček, který nesouhlas vyjádřil už o víkendu. Pro otevření je naopak KSČM v čele s Vojtěchem Filipem. Ten navíc tlačí na premiéra s tím, že podporu prodloužení nouzového stavu do 14. února bylo právě podmínkou otevření horských letovisek.

V návrhu ministra Karla Havlíčka například stojí, že by skiareály musely zajistit dodržování rozestupů ve frontách, kapacita lanovek by byla jen poloviční nebo že by se kryté sedačky nemohly zaklápět.