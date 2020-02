Otřesný případ umučených zvířat z Jablonce: tyran masakroval darované kočky

Tři brutálně utýraná kočičí těla nalezli policisté v noci na pondělí v bytě Martina K. Trýznitel pro zvířata jezdil do útulků a záchranných stanic po celé zemi. Přivážel je do bytu, kde vše naoko vypadalo, jako by to měl být nový kočičí ráj – měly připravené misky s drahým krmivem, záchod, škrabadlo.