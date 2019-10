Žena trestaná za týrání zvířat natočila, jak dva psi útočí na menšího

Případem se zabývají policisté z obvodního oddělení v Trhových Svinech. „Od září prověřují oznámení o možném týrání psů. V této souvislosti zajistili videozáznam, který zaslali k vyjádření Krajské veterinární správě. Video se v těchto dnech objevilo s mnoha komentáři na sociálních sítích,“ potvrdil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Podle mnoha lidí diskutujících na Facebooku si tato žena pravidelně mění profily a jména. V minulosti už vystupovala například jako Ludmila Smrčková, Ludmila Remtová či Ludmila Zdeňková.

Podle dostupných informací už byla v minulosti odsouzená za to, že si mezi lety 2013 až 2016 postupně pořídila nejméně čtyřicet psů, kterým působila nejrůznější trýznivé utrpení.

Nezjištěným předmětem například způsobila americkému stafordšírskému bulteriérovi dvacet malých tržných ran, dalšího bulteriéra podle soudu otrávila, buldoka zanedbávala a způsobila mu více zranění. Dostala za to nakonec podmínku na 18 měsíců, soud zohlednil to, že vychovává dítě, a proto ji rovnou neposlal do vězení.

K brutálnímu videu, které koluje na internetu, se jeho autorka a majitelka psů vyjádřila. Natáčela prý syna na bobech a nezasáhla, protože měla strach, že pes zaútočí i na ně.

Na videu je vidět, jak je útočící Ozy zakousnutý do fenky belgického ovčáka a přidává se k němu ještě Fatima. Fenka neměla téměř žádnou šanci se bránit.

Žena na psy křičí, ale ti vůbec nereagují. Pak se je ještě snaží odehnat nohou, ale také marně. Záběry však natáčí dál. Jak sdělila deníku Právo, měla telefon na krku. Ozyho pak podle jejích slov zastřelil myslivec. „Fenku Fatimu jsme prodali do chovné stanice,“ řekla deníku.

Na Facebooku ženu sleduje skupina „Apu..., slibuji, že jsi byla poslední“. Je tam zveřejněná řada dalších incidentů, které má žena údajně na svědomí.

Policisté nyní žádají případné svědky, aby se přihlásili na lince 158 nebo přímo na obvodním oddělení policie v Trhových Svinech.

„Důležitá jsou především svědectví, která se dají hodnověrně doložit. Při vyjádření na sociálních sítích pak také myslete na to, že informace zde zveřejněné zkreslují a komplikují vyšetřování a dávají informační náskok pachateli,“ upozornil mluvčí Matzner.