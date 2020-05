Policie obvinila tyrana, který lámal kočkám kosti. Hrozí mu tři roky vězení

Brutální týrání koček odhalili policisté společně s ochránci zvířat v polovině letošního února. Komisař nyní sedmadvacetiletého muže obvinil ze spáchání trestného činu týrání zvířat.

„Na základě provedeného šetření a výsledků znaleckých posudků kriminalisté zjistili, že čtyři nalezené mrtvé kočky v místě bydliště obviněného uhynuly na následky týrání. Obviněnému nyní v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na tři roky,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Jak portál iDNES.cz uvedl již v únoru, sedmadvacetiletý Martin K. z Jablonce nad Nisou si v hlavě vybájil, že musí zabíjet kočky. Jinak nakazí lidstvo viry, rakovinou a dalšími nemocemi, na které lidé vymřou. V jeho bytě v přízemí v centru města zmizelo od listopadu minimálně patnáct koček.

Brutálně utýraná kočičí těla nalezli policisté v zimě v bytě Martina K. Trýznitel pro zvířata jezdil do útulků a záchranných stanic po celé zemi. Přivážel je do bytu, kde vše naoko vypadalo, jako by to měl být nový kočičí ráj – zvířata měla připravené misky s drahým krmivem, záchod, škrabadlo.

Na sociální sítě psal nenávistné komentáře

„Dokud se bude zachraňovat vše, i to, co nás tisíce let zabíjí a tvoří v nás rakovinu a nádory, tak si to ochránci neuvědomí. Po čichu poznáš, který kocour je dědičně nemocný,“ psal na sociální síti o kočkách lidem, kteří je zachraňují.

Od spolku Kočičí štěstí v Měšicích na Praze-východ, sto kilometrů od domova, si například vyzvedl dvě černobílé kočičky. Dostal je zdarma a rychle – působil solidně, ukazoval i fotografie připraveného bytu.

„V sobotu jsme se snažili od něj zjistit, jak se kočky mají. Ten člověk se začal chovat zvláštně, nekomunikoval tak, jak jsme si představovali, a tak se za ním kolegyně v neděli v podvečer neohlášeně vypravila. Je to náš standardní postup, máme to i v darovací smlouvě,“ popisuje předsedkyně spolku Kočičí štěstí Veronika Hadrabová. Když Martin K. neotvíral, ochránkyně zvířat zavolala policii. Už ale bylo pozdě.

Packy svázané izolepou, roztržená tlama

„Kočky byly mrtvé, packy měly svázané izolepou, jedna roztrženou tlamu,“ svěřila se před časem Dagmar Kubištová z Ligy na ochranu zvířat a provozovatelka útulku Dášenka u Jablonce nad Nisou, která do Martinova bytu pro uhynulá zvířata jela.

Nemilou zkušenost měla i domovnice z činžáku v centru Jablonce nad Nisou, který měl poslední půlrok pronajatý Martin K.

Zhruba od listopadu si říkala, že tam něco zapáchá. „Když jsem vyndávala popelnice, říkala jsem si, že do nich snad hází kamení, že jsou tak těžké. Byt má pod pokojíčkem vnuka, kterého mám v péči, a u něj v místnosti to občas smrdělo a já hledala, jestli malý nevyhodil svačinu,“ popisuje domovnice, která sama má v bytě kocoura Morisse. „Nechápu, jak jsme nemohli nic slyšet, zrovna dnes jsem si vzpomněla, jak jsem Morissovi jednou přiskřípla ocas. To byl řev!“ vypráví.

Martina K. domovnice často navštěvovala a mladý muž jí na oplátku nosil krmivo pro jejího kocoura.

Podivín a samotář

Jeho byt popsala jako čistý, uklizený a vybavený vším, co kočky potřebují. Podobně hovořila i další sousedka. „Žil sám, byl trochu podivín a samotář,“ sdělila. Popsala jej jako nekonfliktního a tichého nájemníka, o kterém jsou však všichni přesvědčeni, že bere drogy. Ženy tak usuzovaly z toho, jací lidé k němu do bytu chodili. „Nikdy neprojevoval emoce,“ doplnila domovnice.

Zřejmě tak působil jen zdánlivě. Podle zdroje MF DNES komunikoval s několika lidmi, od kterých chtěl kočky získat. Když se předání zvířete zadrhlo, začal být nervózní a tlačil na to, že nutně potřebuje ještě ten den kočku. „Psal do zpráv, jak si u něj kočka mohla ten den hezky užít. Rozčiloval se pak,“ popsal zdroj.

Ochránci zvířat a policie nalezli v jeho bytě dvě mrtvé kočky a další dvě vyhozené na dně popelnice. Jedna měla rozdrcenou hlavu, jako by na ni někdo šlápl. V bytě byly podle ochránců zvířat cákance krve na zdech. „Nebylo to o tom, že by jim nedal najíst, vodu či je nechal ve výkalech. Ta zvířata zemřela trýznivou smrtí. Jedna kočička měla přeraženou čelist, v druhé hrkaly kosti, jak měla všechny zpřelámané,“ popisuje předsedkyně Ligy na ochranu zvířat Dagmar Kubištová.

Ochránci muže sledovali týdny

Ochránci zvířat měli sedmadvacetiletého Martina v hledáčku už několik týdnů před odhalením. Bylo jim podezřelé, kolik koček si do péče bere. „Věděli jsme, že u něj kočky mizí, jen jsme nevěděli, kam a proč. Že jsou takto týrané, nás nenapadlo,“ dodává Kubištová.

Mobilní telefon, na který mu reportéři MF DNES několikrát volali, má Martin K. vypnutý. Na sociální síti se však omlouval. „Myslíte si, že jsem to udělal rád? Podcenil jsem svoji schizofrenii. A je mi to líto,“ napsal Martin.

Sousedé vyprávějí, jak byli svědky toho, že mu do domu kočky někdo přivezl. Zda to byli lidé z útulků nebo třeba někdo, kdo prodával koťata přes inzerát, netuší. V několika případech mu přivezli zvířata právě lidé, kteří se je snaží zachránit z ulice.