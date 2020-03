Vlhká stodola zvířatům nesvědčí, útulek shání dva miliony na nový objekt

„Celá stodola nám praskla, na jednom místě se propadá až do sklepa. Propadlá je i střecha, trámy jsou uhnilé. Jde o starý objekt, kamenný, s tlustými zdmi. Není tu izolace, takže tu bývá dost vlhko a zima, což není pro psy ideální,“ popisuje majitelka útulku Kateřina Vojáčková.

Azyl Pes tak usilovně shání peníze na nové zázemí, které by už mělo i oddělenou karanténu, prosklenou ošetřovnu, ze které bude vidět do všech kotců i místnost na koupání.

„Zatím tohle všechno děláme venku na verandě. Takže když tu mám psy třeba na kapačkách, tak si je beru k sobě domů. Tady pro ně teplé místo není. V nových kotcích už by proto měl být i kotel na vytápění,“ říká Vojáčková.

Problém je, že náklady na nový psinec, se třinácti kotci s vlastními venkovními výběhy, se blíží ke dvěma milionům korun.

Útulek Azyl Pes je přitom soukromý a často se o zaběhnuté nebo vyhozené psy stará za vlastní peníze. Od roku 1992, kdy vznikl, se mu podařilo umístit skoro 4 tisíce psů a 200 koček. Smlouvu má s 36 obcemi a městy. Od Velkého Šluknova až po Železný Brod.

„Malé obce nám ze zákona platí jednorázový poplatek za psa, který se k nám dostane od nich, tři a půl tisíce korun. To má vydržet na čtyři měsíce. Když je tu pes delší dobu, tak už je to na naše náklady. Města pak platí až jeden rok. Jenže tu máme psy třeba i dva, tři, čtyři roky. Na ty nám nikdo nedá. Výjimkou je pouze Hrádek nad Nisou, který za psa platí po celou dobu, po kterou je u nás. Ale to je skutečně výjimka. Zkoušeli jsme se na obce obrátit s žádostí o pomoc kvůli novým kotcům, ale moc jsme nepochodili. Zajímá je jen to, co mají dané zákonem,“ poukazuje Vojáčková.

Nejvíce tu bylo 56 psů najednou

Dát dohromady skoro dva miliony na nové kotce je tak pro Azyl Pes velkým problémem. Podle statika se navíc oprava a předělání staré stodoly nevyplatí. Je potřeba postavit úplně nový objekt. Útulek tak vypsal veřejnou sbírku. Zatím se mu na účtu sešlo 300 tisíc korun.

„Doufám, že se nám náklady podaří snížit, když si celou stodolu sami rozebereme a materiál použijeme na zasypání nevyužívaného sklepa, do základů a na ploty. Ušetříme tak za skládkovné, které je hodně drahé. Projekt už tu mám od roku 2017. Doufám, že díky sbírce s tím teď pohneme, protože pro psy to umístění ve staré stodole skutečně není dobré. Opuštěných psů je hodně, klidně by tu mohl být i další útulek, kapacitu by měl plnou,“ uvedla Vojáčková.

Azyl Pes má celkovou kapacitu 35 psů a deset koček. Často jich tam ale bývá mnohem víc, maximum bylo zatím 56 psů najednou. Do Krásného Lesa vozí městská policie psy, které někdo týral, vyhodil na ulici, jsou to nechtěná štěňata nebo jim majitel zemřel.

„Poslední dobou také přibývá psů, jejichž majitelé se už o ně kvůli svému zdravotnímu stavu nemohou starat, nebo jdou do domova důchodců, kam si je nemohou vzít. Jsme na Frýdlantsku, kde je hodně starých lidí, takže ta potřeba je tu poměrně veliká. My už ale kapacitu navýšit nemůžeme, protože bychom se pak o psy nestačili z časových důvodů starat,“ zmiňuje šéfka Azyl Psa.

Kromě ní se o opuštěná zvířata starají dva zaměstnanci v rámci chráněné dílny.

Zájemce o zvíře si útulek dobře prověřuje. „Máme třeba špatné zkušenosti s nepřizpůsobivými občany, těm psy rozhodně nedáváme, ani je k nám dovnitř nepouštíme. Stejně tak nedáme psa někomu, kdo se nám při pohovoru nelíbí. Jinak to nejde. Nechci riskovat, že pak pes bude týraný, to ať je radši u nás. Kdo od nás psa dostane, musí také do 14 dnů nahlásit, jak se pes u něj adaptoval. Když to neudělá, tak mu voláme a pokud máme pochyby, psa si bereme zpátky,“ podotkla Vojáčková.