Poslanci rozhodují, zda bude moci soud zakázat držení a chov zvířat

Poslanec ODS Marek Benda varoval před návrhem, aby byl do zákona zakotven nový samostatný trestný čin chování zvířat v nevhodných podmínkách. „Bude tendence některých aktivistů použít to proti ZOO, cirkusům, možná velkochovům,“ řekl Benda k pozměňovacímu návrhu, který podala nová šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Je třeba nepřiznávat zvířatům všechna práva, která mají lidi,“ řekl před hlasováním o zákonu bývalý předseda lidovců Pavel Bělobrádek. Jinak by se totiž podle něj mohlo stát, že by zvířata mohla po svých majitelích dědit, nebo by nikdy nemohl vodit třeba psa, protože by to mohlo být vnímáno tak, že byla porušena jejich důstojnost.

„Nenechte se zviklat panickými argumenty, kam to půjde dál,“ uvedl Dominik Feri z TOP 09. Znění zákona označil za kompromis.



Připravujeme podrobnosti.