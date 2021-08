České plány jsou katastrofa pro klima. Chovat se tak všichni, planeta „shoří“

Česko musí přehodnotit své klimatické cíle, nejsou dost ambiciózní. Vyplývá to z nové evropské legislativy a expertizy klimatologů, se změnami počítá i vláda. Shrnující zpráva panelu OSN potřebu změn umocňuje. Pokud by všichni znečišťovali jako Češi při uskutečnění své stávající strategie, svět by podle predikcí směřoval ke katastrofě.