Sucha, lijáky i vedra se budou stupňovat. Měli bychom být nervózní, říká klimatolog

Zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu, zveřejněná minulé pondělí, uvedla, že lidská činnost jednoznačně způsobila růst teploty na Zemi, stojí za nedávnými zásadními výkyvy klimatu, vlnou veder či záplavami a vedla k menší stabilitě celé planety. Vy jste se na zprávě podílel. Je tohle to nejklíčovější sdělení?

Klíčová je jistota expertů, že za probíhající změnou klimatu musíme hledat hlavně člověka. Ale žádná novinka to není, i předchozí zprávy IPCC přinášely podobná sdělení. Pokud se dnes někdo podivuje, že by lidstvo mělo jednat rychle, tak by si měl uvědomit, že lidstvo už desetiletí jen předstírá zájem o řešení změny klimatu.

Teplejší klima přináší odtávání permafrostu, který v sobě váže velké množství dalšího skleníkového plynu, který se tak v nejbližších letech dostane do atmosféry, metanu. Ještě pořád jsme v klidu, že se bavíme o zcela zanedbatelném oteplení o 1 °C?