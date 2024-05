Náhle zemřel starosta Hrádku nad Nisou. Ztratil jsem kamaráda, smutní hejtman

O čtvrtečním úmrtí informoval na svém Facebooku hejtman Libereckého kraje Martin Půta. „Strašná zpráva, které pořád nemůžu uvěřit… Pepa Horinka dával Hrádku a proměně našeho města k lepšímu všechno, co uměl a mohl. Všechny své znalosti, sílu a energii. Dvanáct roků jako starosta a předtím ještě šest roků jako místostarosta,“ uvedl Půta.

„Ztratil jsem kamaráda, se kterým jsem se často radil a povídal si o práci a problémech. Parťáka, se kterým jsme se radovali, když se nám něco povedlo. To všechno mi bude chybět, stejně jako to, že si s Pepou už znova nezazpíváme na slavnostech a ani nebudeme vtipkovat o našem společném pokoji v domově důchodců. Brečím a nechápu… Upřímnou soustrast celé rodině, ženě Janě a dvěma dětem, které miloval a byl šťastný, že se jich na stará kolena – jak sám rád zdůrazňoval – dočkal. Čest jeho památce,“ dodal hejtman.

Horinka působil i jako krajský zastupitel, a to od roku 2018. „Myslela jsem si, že Pepa musí mít v osudu napsaných dalších sto let. Tolik měl plánů. Jeho srdce patřilo Hrádku nad Nisou a rodině. Včera odešel. Je mi to moc líto,“ napsala na Facebook náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová.

Soustrast projevil i starosta Chrastavy a senátor Michael Canov. „Je to pro mě strašná zpráva a je mi to nesmírně líto. Upřímnou a hlubokou soustrast manželce Janě a celé rodině, upřímnou soustrast všem občanům Hrádku nad Nisou a všem lidem, kteří ho znali a měli rádi,“ uvedl Canov.

Horinka vstoupil do politiky v roce 2002, kdy poprvé kandidoval v Hrádku nad Nisou do městského zastupitelstva za ODS. Uspěl o čtyři roky později, kdy už byl na kandidátce uskupení „Hrádek potřebuje změny!“ v čele s Půtou, a stal se i místostarostou.

Do čela města se dostal v roce 2012, kdy nahradil Půtu, který byl zvolen hejtmanem Libereckého kraje. Post starosty Horinka už jako člen hnutí Starostové pro Liberecký kraj opakovaně obhájil i v dalších volbách. V těch posledních měli v osmitisícovém městě jedinou kandidátku, proti uskupení Hrádek potřebuje změny! se před dvěma lety nikdo nepostavil.