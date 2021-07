Bude více extrémů a zvedne se hladina oceánů? V Rozstřelu odpoví klimatolog

Počet obětí v Německu neustále roste. Řada lidí je tam stále nezvěstná a němečtí meteorologové hovoří o tom, že záplavy v Porýní-Falci vstoupí do historie jako jedna z největších živelných pohrom moderních dějin.

Jedná se o mimořádný výkyv počasí nebo nás extrémy čekají i v dalších letech? Je za to odpovědná lidská činnost, nebo jde o přirozený cyklus, který zažila planeta už mnohokrát v minulosti? A stoupne do konce století hladina oceánů tak výrazně, že to ohrozí životy lidí v pobřežních oblastech? I na to Pavel Zahradníček odpoví moderátorovi Vladimíru Vokálovi.

Podle klimatologa nastane zlom v roce 2050. Pokud do té doby lidstvo omezí vypouštění škodlivých látek do ovzduší, existuje šance, že důsledky pro životní prostředí nebudou tak fatální. I přesto Pavel Zahradníček předpokládá, že do třiceti let vzroste průměrná teplota na českém území o dva stupně.

Růst teplot potvrdil i letošní červen, jenž byl v Česku třetí nejteplejší od začátku počítání celorepublikových měsíčních průměrů v roce 1961. Průměrná teplota 18,8 stupně Celsia o tři stupně převýšila obvyklé hodnoty. Tepleji bylo v červnu pouze předloni a předtím v roce 2003. Naopak množstvím srážek se červen od dlouhodobých hodnot příliš nelišil.



Letošní červen patřil mezi nejteplejší i v řadě dalších zemí. Například ve Finsku a některých oblastech Švédska byl rekordní. Mimořádná vedra zažila také Kanada, kde teploty stoupaly až nad 45 stupňů Celsia.



Rozstřel s klimatologem Pavlem Zahradníčkem si můžete pustit ve středu 21. července od 11:00 na iDNES.cz.