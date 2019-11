Dospělí Češi si na slabší dovolí. Dvě třetiny dětí zažijí špatné zacházení

Zástupci Lociky to v úterý řekli na konferenci, jež se u příležitosti Světového dne prevence týrání a zneužívání dětí konala v budově ministerstva vnitra.

„Potřeba specializované pomoci pro děti, které jsou zasaženy domácím násilím v rodině, je v Česku veliká. Současná krizová centra pro ně nemají dostatek odborníků a nemají metodiku, jak s nimi pracovat,“ řekla ředitelka Centra Locika Petra Wünschová.

Školy, zdravotníci, psychologové a sociální pracovníci podle ní na pomoci týraným dětem moc nespolupracují. Problém je i to, že je v Česku velká tolerance k násilí, takže lidé ho často nevnímají tak negativně.

Ze zjištění centra přitom vyplývá, že každé čtvrté dítě se rodí do násilnického vztahu, uvedla Wünschová. V analýze nadace Sirius, jehož se zúčastnilo kolem šesti tisíc respondentů, přiznalo opakované domácí násilí zhruba šest procent rodin s dětmi ve věku do 12 let.



Setkali jste v dětském věku se špatným zacházení v rodině?

Ano 39 Ne 62

Odborníci ale upozornili, že množství takových domácností je pravděpodobně ve skutečnosti vyšší, protože některé rodiny psychické či fyzické týrání tají. Nemusí se přitom jednat jen o bití dítěte, ale také o opakované násilí mezi členy domácnosti, jehož je dítě svědkem, řekl autor průzkumu Daniel Prokop.

To, že je v Česku domácí násilí problém, potvrdil průzkum odborníků z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kterého se v letech 2012 až 2013 zúčastnilo asi 1 760 studentů vysokých škol. Zhruba pětina z nich uvedla, že v dětství zažila emocionální či psychické týrání, 17 procent pohlavkování, strkání či další fyzické útoky, osm procent trpělo někdy pocity zanedbání a hladu a přes šest procent pohlavním zneužíváním. Žádnou nežádoucí zkušenost v dětství ve své rodině nemělo 38 procent respondentů.



Z analýz podle odborníků vyplývá, že rizikovými faktory pro vznik domácího násilí jsou zejména alkohol, zkušenost rodičů s násilím v jejich dětství, duševní choroba nebo neshody ve výchově a problémy dětí ve škole. Psychické či fyzické násilí se vyskytuje zhruba v desetině rodin s těmito potížemi.