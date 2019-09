Obětem domácího násilí pomůže mobilní aplikace. Sbírá důkazy a uchová je

S fyzickým nebo sexuálním násilím od současného nebo bývalého partnera se podle Evropské agentury pro základní práva setkala každá pátá Češka. Podle čísel OSN zažila nějakou formu domácího násilí každá třetí žena na světě.

Oběti nejsou schopné rozeznat, že jsou týrané. Často si dokonce myslí, že je to celé jejich chyba, případně neví, jak si říct o pomoc.

„Proč lidé žijí v násilném vztahu a riskují své životy? Kvůli strachu, že ztratí někoho, koho milují. Kvůli strachu, že ztratí respekt, svůj život,“ uvedl ve čtvrtek na tiskové konferenci John Liversidge, bývalý londýnský policista. „Pokud si neuvědomí, že jsou v násilném vztahu, budou si myslet, že je to takto normální,“ popsal.

Právě britský expolicista stojí za vznikem aplikace, která má obětem pomáhat. V Británii, kde původně vznikla, funguje od loňského roku. Stáhlo si ji přes 23 tisíc lidí.

Aplikace například obsahuje 12 otázek, které obětem pomohou vyhodnotit jejich situaci. Zároveň jim také doporučí další postup. Jednou z funkcí je i deník, do kterého si mohou zapisovat incidenty, ukládat i případně fotografie, videa či zvukové záznamy. Ty se neuchovávají v mobilu, ale rovnou ve vzdáleném cloudu. Bude je tak možné znovu najít i po případném smazání aplikace, která není v změti dalších nijak nápadná.

Bright Sky obsahuje zároveň i seznam organizací, které lze vyhledávat podle aktuální polohy, adresy či směrovacího čísla. Obsahuje také seznam forem násilí či různé mýty, které se o domácím násilí šíří. Aplikace zároveň není jen pro oběti. Díky ní mohou pomoci i lidé z jejich okolí.

„To, co oběti kromě bezpečí a systémové pomoci hodně potřebují, jsou informace – nejlépe takové, které se k nim dostanou včas. To znamená, aby se oběti dozvěděly, co už je násilí, jakým způsobem ho řešit a že mohou vyhledat pomoc třeba i anonymně. To je důležité proto, abychom se mohli bavit vůbec o prevenci, a aby to násilí dále neeskalovalo,“ uvedla vedoucí poradenského centra Rosa Branislava Marvánová Vargová.



Až sedm tisíc případů

Policisté podle šéfa pořádkové policie Martina Hrinka ročně řeší až sedm tisíc případů domácího násilí.

„Nejsou to jen muži, i když ti tvoří 95 procent vykázaných. Zbývajících pět procent jsou ženy. Není to zároveň jen o partnerech, známe i případy, kdy mladý pár vyvíjel dlouhodobý tlak na rodiče,“ popsal Hrinko a připomněl, že pro policisty je téma domácího násilí prioritní. Zejména proto, že policie je často tou první organizací, na kterou se oběti obrací.



„V Česku není policista, který by nerozpoznal příznaky domácího násilí,“ řekl.



Domácí násilí představuje dlouhodobé, opakované a stupňující se útoky jednoho člena domácnosti vůči druhému. Nemusí být jen fyzické, ale jsou také psychické, sexuální či ekonomické.

Policie může od roku 2007 vykázat násilníky či násilnice z domova na deset dní, aby týrané ochránila. Do konce loňského roku došlo v celém tuzemsku k 14 208 případům vykázání z domácnosti. Do toho jsou započítány i situace, kdy museli agresoři opustit svůj domov opakovaně.

Ve Velké Británii aplikaci Bright Sky za první rok jejího fungování použilo zhruba 60 tisíc lidí. V Česku by měla být aplikace dostupná zadarmo do několika týdnů. Kromě Česka a Británie bude aplikace uvedena také v Itálii, na Maltě, v Portugalsku a Rumunsku.



Podle údajů z národního plánu prevence domácího násilí do roku 2022 kvůli domácímu násilí přichází Česko ročně zhruba o 14,5 miliardy korun. Největší část z této sumy představují ztráty kvůli pracovní neschopnosti a výdaje na léčbu obětí, a to asi 13 miliard. Úřad vlády situaci analyzoval v roce 2017.

