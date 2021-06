Přepad muničního skladu s Pandurem předvedla armáda na akci Bahna v Brdech

Pravidelně se Den pozemního vojska koná na tankodromu u Strašic v Brdech. Akce, kam pravidelně přijíždí kolem 50 tisíc diváků, se kvůli pandemii loni nekonala vůbec, letos tu bylo diváků jen několik desítek.

O ukázky bojové techniky, hasičů či policistů ale zájemci nepřišli, protože organizátoři zorganizovali on-line přenos. Ten mohli diváci sledovat od 10:00 do 15:30.

Ukázku bojových vozidel Pandur komentoval Kapitán Štěpán Malast ze 4. brigády rychlého nasazení. „Vidíte ukázku přepadení muničního skladu nepřítele, tedy násilného vniknutí do budovy. Mechanizovaná četa, kterou diváci vidí před sebou, dostala za úkol vniknout do muničního skladu, eliminovat nepřítele a muniční sklad vyhodit do povětří,“ popsal Malast. Diváci viděli i zraněné, které spolubojovníci ze muničního skladu odnášeli. Naštěstí to bylo jen jako.

„Vidíme simulaci výstřelů protitankových řízených střel Spike, je to jedna ze zbraní Panduru, a to vedle 30milimetrového kanonu a spřaženého kulometu ráže 7,62 mm krát 51,“ konstatoval Malast.



Připomněl, že 4. brigáda rychlého nasazení, hovorově Brnka, disponuje všemi osmi typy vozidel Pandur, které jsou v armádě ČR. V ukázce byly přítomné tři typy. „Zcela vlevo je průzkumný Pandur s lokátorem, dál je tam Pandur bojový a velitelský. Dalším typem je Pandur zdravotní, velitelsko-štábní, spojovací a ženijní, které jsme obdrželi minulý rok,“ sdělil Malast.



Přiblížil, že pevná osádka Panduru je tříčlenná. Skládá se z velitele, řidiče a střelce operátora. „Vzadu je roj vojáků, který sesedá, dohromady se do panduru vejde až 11 lidí,“ doplnil.



Den pozemního vojska Bahna 2021 s ukázkami historické techniky se konal 26. června 2021 v obci Strašice na Rokycansku. Na snímku je obrněný transportér Pandur II.

Hasiči divákům předvedli vyprošťování dvou zraněných z osobního vozidla, které narazilo zezadu do nákladního automobilu. Museli speciální technikou vypáčit dveře, ustřihnout střechu, až poté mohli zraněné předat záchranářům.

Policie ČR předvedla zásah při přepadení transportu cenin, kdy svůj um předvedla zásahová jednotka za podpory letecké služby, která přiletěla vrtulníkem střední kategorie Bell 412. Celou dobu přepadení, který začal přehrazením trasy konvoji převážejícího ceniny, byla slyšel střelba. Zásahová jednotka musela přivolat vrtulník, z kterého slanili další policisté.

Velitel zásahové jednotky major Vladislav Tyburec k akci, která připomínala záběry z akčního filmu, uvedl, že zásahová jednotka eviduje ročně na 150 výjezdů. „Používá samonabíjecí pušky, samopaly, samonabíjecí pistole, brokovnice, vrhače či imitující prostředky,“ konstatoval Tyburec, kterého bylo hůře slyšet, protože v pozadí na tankodromu zněla střelba slepými náboji.

Vězeňská služba zase předvedla zadržení uprchlého vězně s pomocí psa a zásah při vzpouře vězňů, při kterém se pes ukázal také jako výborný pomocník vedený psovodkyní.

Na akci se představilo i největší vojenské nestátní muzeum v Česku - Muzeum na demarkační linii v Rokycanech, které se na pořádání akce Bahna spolupodílí a jehož historická technika byla v sobotu na tankodromu také k vidění.

V muzeu, které je v této době otevřené každý den, je k vidění technika československých jednotek ze západní fronty, vozy sovětské armády z východní fronty, vozidla německé branné moci či automobily, které používala Československá lidová armáda v době Varšavské smlouvy za minulého režimu. Pod přístřešky i na volném prostranství je zde zaparkováno na 190 kusů historické vojenské techniky.



Šéf muzea František Koch se s nadsázkou pochlubil, že o techniku měl zájem i někdejší náčelník generálního štábu Jiří Šedivý. „Když zjistil, jak to tu funguje, řekl, pane Koch, kdyby někde něco šustlo, víme o vás,“ smál se Koch. Většina vozidel je totiž provozuschopných.