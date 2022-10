V rokycanském muzeu předvedli, jak probíhala mobilizace roku 1938

Šéf muzea František Koch řekl, že mottem muzea je: Nikdo nemá právo zapomenout.

„I přes dnešní velice složitou politickou a vojenskou situaci v Evropě nesmíme zapomínat na historii a události z konce září 1938, které vedly k zabrání našeho pohraničí na základě mnichovského diktátu, předznamenaly zánik Československa a demokracie ve střední Evropě. Činností především sudetských Němců bylo rozvrácené Československo, pak následovalo zabrání zbytku republiky, přepadení Polska, Francie, zemí Beneluxu. V době druhé světové války, jejíž zárodek byl tady u nás, zahynulo 70 milionů lidí ve světě. Proto říkáme, že nikdo nemá právo zapomenout,“ shrnul Koch.

Muži v četnických i vojenských uniformách československé armády s využitím historických předválečných vozidel a vybavení předváděli, jak vypadala na podzim roku 1938 mobilizace. Muži v civilu přicházeli s dřevěnými kufry k odvodům, pak odjížděli historickým autobusem v konvoji vojenských vozidel a vojáků do imaginárních kasáren.

Na křižovatce se odehrála i potyčka mezi četníkem, československými vojáky a sudetskými Němci v kožených kraťasech a bílých podkolenkách.

Do akce se zapojily i děti, které dorazily do muzea s rodiči. Mohly si vyzkoušet základy přípravy pro vojenské nováčky: „Pozor! Vyrovnat! Tys mě neslyšel! Vyrovnat!“ Voják v historické uniformě zvedl hlas, když asi sedmiletý kluk vybočoval z řady. Ten vzápětí o půl kroku couvl. „Vpravo v bok!“ Napoprvé desítky dětí trochu tápaly, některým dělalo problém otočit se na správnou stranu. „Čelem vzad! Vlevo v bok! Nebavit se!“

Po prvotním překvapení bylo vidět, že školáky do osmi devíti let věku to začalo bavit. Po chvilce se dlouhé řady otáčely téměř dokonale. Pak přišly na řadu dřepy. „Dolů! Nahoru! Raz! Dva! Pohov!“ Příprava pokračovala nácvikem pochodu. Desítky dětí poslouchaly na slovo.

Šéf muzea s uspokojením vše sledoval. „Výcvik dětských nováčků je novinkou. Podívejte, jak je to baví. Jejich rodiče, babičky i dědečkové mají zvednuté foťáky a mobily, točí si, jak se jejich potomci učí pochodovat. I tohle je cesta, jak můžeme u dětí rozvíjet zájem o historii,“ řekl František Koch.