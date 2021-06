České vozidlo v Mali najelo na výbušninu. Vojáci jsou v pořádku

Organizace spojených národů (OSN) vyzvala, aby se do Barmy po násilném vojenském převratu neprodávaly zbraně. Valné...

„Pitomé“ nápady, jak pojmenovat varianty covidu. Málem to odnesli pelikáni

Začátkem roku se do Světové zdravotnické organizace (WHO) dostal nápad: Co takhle pojmenovávat nové varianty koronaviru...