Ujíždí nám vlak s protivníky i se spojenci, varoval generál Opata

„Nesmíme propadat pocitu falešného bezpečí. Nikdo neví, jak bude ta příští krize vypadat,“ prohlásil generál Opata na národní konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost. Svět po pandemii je hlavním tématem.

Podle Opaty si armáda od počátku pandemii koronaviru vyhodnotila jako možný strategický šok, tedy věc, na kterou se teoreticky připravuje, ale nikdo neví, jak bude vypadat.

„Přichází náhle a bez varování. Má globální efekt a zásadním způsobem narušuje způsob života,“ uvedl s tím, že strategický šok prověřil odolnost státu a ukázal na slabá místa.

Připomněl, že vojáci během koronakrize pomáhali ve všech sférách, i když by se měli připravovat především na válku. Aby podle něj armáda příště dokázala účinně na krizi reagovat, musí stát do obrany investovat.

„Ujíždí nám vlak. A nejen ten s protivníky, ale i ten se spojenci, kteří aktivně reagují na technologický vývoj. My ale musíme nejdříve napravit staré resty,“ řekl.

Mezi takové resty podle něj patří ještě nedokončené velké modernizační nákupy, jako je pořízení pásových bojových vozidel pěchoty (BVP), děl nebo protiletadlového systému.

Pořízení nových BVP za více než 50 miliard korun označovaný jako „nákup století“ by pak podle něj měl být považován za běžný modernizační projekt. „Než je stačíme pořídit, budou už staré zdánlivě ‚nové‘ pandury,“ dodal s tím, že nastal čas přemýšlet o nákupu nových letounů, tanků nebo robotických zbraňových systémů.

„Armáda peníze neutrácí. Utrácení je plýtvání. Armáda peníze investuje do zajištění naší bezpečnosti,“ dodal.

Armáda jako investice do budoucnosti

Premiér Andrej Babiš, který na konferenci rovněž vystoupil, považuje českou armádu za klíčovou součást NATO. Podle něj vláda udělala velký krok ke splnění závazku dávat 2 % svého hrubého domácího produktu (HDP) na obranu.

Návrh ministerstva financí přitom počítá s tím, že v roce 2024 by Česko na obranu dávalo 1,47 % HDP. Rozpočet resortu by tak byl výrazně nižší, než jak se ČR spojencům zavázala.

„Investujeme zejména do moderní techniky od našich spojenců, která zvýší obranyschopnost republiky. Nahrazujeme staré, nefunkční, nespolehlivé, často ještě sovětské stroje za techniku a vybavení pro armádu 21. století,“ prohlásil.

Slovenský ministr obrany Jaroslav Naď na konferenci označil investice do obrany za pojistku budoucí bezpečnosti. „Dvouprocentní závazek musíme splnit. A ne proto, že si to vymyslel nějaký ministr obrany, ale proto, že nám to velí zdravý rozum,“ řekl.

Podle odborového šéfa Josefa Středuly by nákupy vojenské techniky měly být spojeny se získáváním technologií vedoucích k rozvoji českého průmyslu. „Nezapomínejme na to, až budeme jednat například o pořízení nových stíhacích letounů,“ řekl.

Budoucí vlády podle něj musí jasně podpořit prozápadní směřování ČR a vazby na NATO a EU. V krizové infrastruktuře pak podle jeho slov musí být kvalitní a připravení lidé a vlády musí do této infrastruktury dostatečně investovat.

Generál Opata je v navyšování výdajů na armádu opatrný optimista: